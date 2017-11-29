На Центральной набережной продолжаются работы по реконструкции прибрежной территории. На данный момент рабочие уже приступили к модернизации сетей электроснабжения. При их укладке используются материалы, позволяющие обеспечить защиту подземных коммуникаций от механических повреждений и воздействия грунта, и применяются современные технологии.

Во время модернизации электросетей будет проложено порядка 35 тысяч погонных метров нового электрического кабеля. Для этого, в том числе, используется один из наиболее популярных методов управляемого бестраншейного обустройства подземных коммуникаций – горизонтально направленное бурение, который считается не только самым быстрым, но и надежным способом.

Как пояснил начальник данного участка работ Сергей Царев: “С помощью ГНБ мы можем проложить пути длиной в несколько километров, не нарушая целостность ландшафта и асфальта. По сравнению с другими методами – количество необходимого количества времени и людей уменьшается в три раза. Кроме того, увеличивается срок службы сетей”.

Для защиты электрических коммуникаций от механических повреждений, блуждающих токов и воздействия грунта подрядной организацией закуплены трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Такие трубы не подвержены влиянию большинства химических реагентов, выдерживают значительное механическое воздействие. В период зимних морозов, современный материал, из которого они состоят, сохранит свою пластичность и не даст льду порвать трубы.

Представитель подрядной организации Олег Урбан отметил: “Обновлённая система сетей электроснабжения позволит обеспечить надежную работу трансформаторных подстанций и беспроблемно подключить к коммуникациям существующих и новых потребителей уже в следующем году”.

Одновременно продолжаются работы по восстановлению обратного фильтра причальной стенки городской набережной, где также применяются современные технологии и материалы. Один из них – геотекстиль, использование которого позволит прекратить вымывание песка из тела набережной. Это убережет асфальт от просадок. На сегодняшний день на участке 7–9 причалов работы выполнены в полном объеме, на участке 10–14 причалов – ремонт еще ведется. В ближайшее время специалисты приступят к укладке высококлассной безусадочной бетонной смеси. Всего будет использовано 200 кубометров ремонтной смеси на участке протяженностью 825 метров. Также ведутся работы по усилению балок бетонных конструкций. Все работы по восстановлению обратного фильтра будут завершены в начале декабре.