На улицах Волгограда появился новый электробус «СитиРитм-12Е» марки «Волгабас». Сейчас он проходит обкатку. Прокатиться на новом транспорте смогут пассажиры троллейбусного маршрута №12, где будет обкатываться электробус в тестовом режиме. Волгоградцы смогут оценить качество поездки в электробусе и оставить свои отзывы по телефонам горлинии 23-31-60 и 96-51-51.

Низкопольный «СитиРитм-12Е» вместимостью 90 человек получен от производителя для оценки его технических характеристик на практике в ходе тестовой эксплуатации. Он приспособлен к обслуживанию маломобильных групп населения. Электробус оснащен системой климат-контроля для обеспечения комфортной температуры воздуха в салоне. В этом современном электротранспорте предусмотрена возможность оснащения модулями подключения к ГЛОНАСС, системой контроля проезда и учета перевозки пассажиров, видеонаблюдением, а также другими опциями, ставшими неотъемлемой частью общественного транспорта, выходящего на муниципальные маршруты Волгограда. Для обеспечения максимально комфортных поездок горожан электробус оснащен инвертором управления асинхронным двигателем, он повышает плавность разгона благодаря максимизации пускового момента. Кроме того, этот транспорт работает практически бесшумно.

Электробус приводит в движение асинхронный тяговый электродвигатель отечественного производства, питание которого обеспечивают батареи, состоящие из последовательно соединенных герметичных литий-железофосфатных аккумуляторов. Для полной зарядки батарей от промышленной электрической сети с напряжением 380 В требуется всего 5-6 часов. С полностью заряженными батареями этот транспорт нового поколения способен проехать более 200 км с учетом пассажирской нагрузки и постоянно включенной системой климат-контроля. Протяженность маршрута №12 «Ул. Грамши — Детский центр», на который планируется направить электробус после обкатки, составляет 17 км.

Особое внимание на заводе-производителе уделили безопасности работы «СитиРитм-12Е». Силовая аппаратура и электродвигатель расположены в задней части транспорта в техническом отсеке, батареи находятся в салоне электробуса за колесными арками передних колес в подиуме и перед задними колесами в каркасе основания под полом электробуса, куда исключен доступ без специального инструмента.