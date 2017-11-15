Ещё 50 предпринимателей смогут арендовать торговые места на рынке Ворошиловского района. В скором времени к существующим сегодня на рынке 100 торговым точкам добавятся еще 50. Все они также будут предоставлены, в первую очередь, местным товаропроизводителям. В планах у администрации МУП «Центральный рынок», осуществляющего управление рыночным комплексом по улице Рабоче-Крестьянской, продолжить развитие торговой площадки, уделив особое внимание созданию новых торговых мест и благоустройству.

Как пояснил юрист МУП «Центральный рынок» Михаил Кузнецов: “Для местных товаропроизводителей руководство рынка предоставляет торговые места в аренду на льготных условиях. Весь товар проходит контроль качества, имеются все необходимые сертификаты и другие разрешительные документы в соответствии с требованиями”.

Решение о передаче в ведение МУП «Центральный рынок» здания в Ворошиловском районе было принято властями в целях сокращения административно-управленческих затрат на организацию работы двух аналогичных муниципальных предприятий. После перехода в хозяйственное ведение МУПа крупная торговая площадка по улице Рабоче-Крестьянская получила стимул для развития, и сегодня количество договоров аренды торговых мест на рынке превысило 100 единиц. Всего же эта площадка способна разместить до 160 продавцов.

‑ Площадь рынка составляет около двух тысяч квадратных метров, мы планируем ее оптимизировать, – рассказал Михаил Кузнецов. – Сегодня рынок не только активно приглашает местных товаропроизводителей, но и не забывает о покупателях. Так, например, мы планируем организовать на территории Ворошиловского рынка современную точку общественного питания с прицелом на молодежь, ведь рядом располагается несколько вузов.