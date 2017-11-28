В ночь с 28 на 29 ноября будет закрыт для движения транспорта железнодорожный переезд “4 км. Ельшанка”. По данным пресс-службы мэрии, переезд закроют в период с 22:00 часов 28 ноября до 04:00 часов 29 ноября.

Движение транспортных средств будет запрещено через железнодорожный переезд «4 км. Ельшанка» по автодороге, соединяющей улицы Садовую и Электролесовскую. Временное ограничение связано с проведением ремонта железнодорожного переезда.

​Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Электролесовской, Садовой, Революционной, Кабардинской, Череповецкой, Тулака, Льва Толстого, Рабоче-Крестьянской.