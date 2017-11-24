На Комсомольский путепровод возвращаются лестничные сходы, которые были частично демонтированы при прошлом ремонте. Уже сейчас рабочие подрядной организации ведут работы по устройству ригелей. Полностью все работы по реконструкции Комсомольского путепровода планируется завершить в декабре.

За время работ были демонтированы старые лестничные сходы, усилены стойки опор и отремонтированы пролетные строения в полосе отвода железной дороги на двух пролетах. Кроме установки новых лестничных маршей, на объекте продолжается устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и ремонт пролетных строений в подмостовом пространстве в зоне отвода железной дороги. Некоторые виды работ ведутся в локальной зоне железной дороги и на территории вокзала «Волгоград-1» в период предоставления технологических окон, согласованных с РЖД. Муниципальная служба заказчика держит ситуацию по ремонту путепровода на постоянном контроле.

Помимо этого, на мосту будут установлены и защитные экраны для пешеходов. Изготовление и сборка защитных экранов для пешеходной зоны ведутся на производственной базе организации. На данный момент началась их установка на парапетах тротуаров мостового перехода со стороны улицы Пархоменко.

Как пояснил генеральный директор ЗАО «Дорис» Дмитрий Дронов: “На сегодняшний день закончен монтаж лестничных сходов по левую сторону путепровода, по правую сторону рабочие проводят монтаж ригелей, начаты отделочные работы. На объекте полностью закончены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В работах занято порядка 25 человек, задействованы экскаватор-погрузчик, автокран, манипулятор, сварочные аппараты и вспомогательное оборудование. Соблюдаются все договоренности со стороны смежных организаций в части поставки материалов и с РЖД по предоставлению временных окон, работы идут строго в графике”.