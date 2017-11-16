В волгоградском регионе выставили на аукцион два участка месторождений полезных ископаемых, которые недавно были введены в перечень участков недр местного значения. Аукцион на право пользования двумя участками в Жирновском районе был объявлен комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Один из участков предназначен для добычи строительного песка, другой – сырья для производства щебня.

Участок недр Криничного месторождения строительных песков площадью 17 гектаров расположен в 8,5 км юго-западнее г. Жирновск. Он представляет собой залежи мелких мономинеральных кварцевых песков, пригодных для приготовления штукатурных растворов. По оценкам специалистов, запас общераспространенных полезных ископаемых этого месторождения составляет более 170 тыс.м3.

Площадь участка недр Александровского месторождения карбонатных пород составляет 4,7 гектаров. Из этих пород, представленных на данном участке, в основном, известняками, получают щебень, который применяется при проведении отделочных работ, в производстве бетона и бетонных конструкций. Балансовые запасы участка недр составляют 923 тыс. м3.

Разработка участков благоприятно отразится на социально-экономической ситуации в регионе, способствуя созданию дополнительных рабочих мест и пополнению доходной части бюджета за счет поступления налога на добычу полезных ископаемых. Отметим, что за 9 месяцев текущего года в виде этого налога в бюджет Волгоградской области поступило уже более 20 млн. рублей.

Аукцион на право пользования участком недр Александровского месторождения пройдет в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 22 декабря, а участком недр Криничного месторождения – 28 декабря. Победители получат лицензии на пользование участками недр сроком на 5 лет.