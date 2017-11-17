В скором времени будут отменены ещё два маршрута, которые обслуживаются маломестными маршрутками. Маршруты №64а и 15а будут закрыты, а на их место придут современные комфортабельные автобусы средней вместимости. Именно на них и будет осуществляться перевозка пассажиров по вспомогательным маршрутам.

Как сообщает “Всё для Вас”, смена маломестных маршруток на комфортабельные автобусы проходит по просьбе жителей микрорайона “Родниковая долина”. Так, маршрутки № 64а и 15а будут заменены на автобусы средней вместимости №№ 5 и 5к.

Автобусы будут ходить по маршрутам: №5 “Родниковая долина” – площадь Советская в Ворошиловском районе и №5к “Родниковая долина” – ТЦ «Лента» в Красноармейском районе.

Оплачивать проезд можно будут с помощью транспортной карты “Волна”.