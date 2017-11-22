Конец ноября особенно порадует киноманов: Интеллектуальные среды, Волгоградский планетарий и Школа Интеллектуального Досуга, не сговариваясь, анонсируют лекции о кино. Тематика лекций не пересекается, каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

25 ноября, суббота

Лекторий Интеллектуальные среды представляет лекцию по нашумевшему сериалу “Игра престолов”. Лекцию будет вести философ и специалист по кино Дмитрий Скворцов. Фанаты встретятся в эту субботу в центральной библиотеке Волжского, где и пройдет лекция “Игра престолов”: в конце все умрут».

В ходе лекции вы получите ответы на вопросы:

Что удерживает наше внимание у экрана?

Почему этот сериал о современности, а не о прошлом?

Как изменилось повествование от первого сезона к нынешнему?

Чем все закончится?

По мнению Дмитрия Скворцова, «Игра престолов» – важный для понимания западной культуры феномен, который необходимо обсудить вместе.

Время: 17:00

Место: Центральная Библиотека, г. Волжский, просп. им. Ленина, 17

Вход свободный

26 ноября, воскресенье

В Школе Интеллектуального Досуга попробуют разобраться, что есть общего между Станиславским и Голливудом. “Революция Станиславского и современный Голливуд” – так называется лекция, на которой вы узнаете об уникальности системы Станиславского и о том, как русская театральная система захватила Голливуд. Все это будет показано на примерах из голливудских фильмов при участии Анджелины Джоли, Роберта де Ниро, Бенедикта Камбербэтча, Скарлет Йоханссон и других звезд.

Время: 16:00

Место: ЛОФТ 1890, ул.10-й дивизии НКВД, 5 А. Школа Интеллектуального Досуга

Билеты: можно приобрести здесь

26 ноября, воскресенье

В 18 часов в Школе Интеллектуального Досуга лектор Дмитрий Скворцов научит всех желающих мыслить с помощью кино. В ходе лекции вам будет показано, как смотреть сложное кино и извлекать из него смысл, создавать собственные идеи. Вы научитесь распознавать образы, символы и метафоры в артхаусе и мейнстриме. Правильно их интерпретировать, критиковать и аргументировать.

Время: 18:00

Место: ЛОФТ 1890, ул. 10-й дивизии НКВД, 5 А. Школа Интеллектуального Досуга

Билеты: можно приобрести здесь

30 ноября, четверг

Кинолекторий Волгоградского планетария представляет лекцию “Ученик” Кирилла Серебренникова: как выжить в современном обществе». Лекцию будет вести Илья Селезнев, магистрант кафедры философии ВолГУ, лектор “Интеллектуальных сред”. Речь будет идти об остросоциальном фильме Кирилла Серебренникова «Ученик». Это картина о болезненном поиске школьником старших классов авторитета в мире, где царит полная свобода и социальный хаос. Каков он, бунт начала 21 века по Кириллу Серебренникову? Какие силы на самом деле конфликтуют сегодня в обществе? Об этом и многом другом будет живая беседа в кинолектории.

Время: 18:30

Место: Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14.

Билеты: в предпродаже или с репостом: 200 рублей / 150 льготный

В день мероприятия: 250 рублей / 200 льготный

Билеты можно приобрести в кассе планетария или у организатора