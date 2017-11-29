Вновь мы собираем для вас подборку лекций, которые стоит посетить. На очереди лектории от Интеллектуальных сред, Волгоградского планетария и Школы Интеллектуального Досуга. Поехали!

29 ноября, среда

Лекторий Интеллектуальные среды представляет лекцию “Возрасты жизни: циклы и развития личности”. Выступать будет Медведев Александр Михайлович – кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС.

В ходе лекции будут представлены ответы на следующие вопросы:

Чем же определяется периодическая смена стабильных и критических возрастов?

Что выступает источниками и движущими силами развития?

В каком направлении развивается человеческая личность?

Время: 18:00

Место: ВФ РАНХиГС, ул. Гагарина, 8

Вход: свободный



30 ноября, четверг

Мы уже писали о кинолектории в Волгоградском планетарии, но закрепим еще раз: лекция “Ученик” Кирилла Серебренникова: как выжить в современном обществе” пройдет в этот четверг в 18:30. Обсуждение коснется картины “Ученик”, в которой отражаются социальные протесты молодежи начала 21 века. Об этом и многом другом вы узнаете на живой беседе в кинолектории.

Время: 18:30

Место: Волгоградский планетарий – ул. Гагарина, 14, Волгоград

Вход: 200/250 рублей

3 декабря, воскресение

В ЛОФТ 1980 пройдет очередная лекция в рамках ШИД “Экстремальные перфомансы Марии Абрамович”. Лекцию будет читать Андрей Макаров. Речь пойдет о том, что такое перфоманс и с чем его есть. Все это будет рассмотрено на примерах творчества “бабушки перфоманса” Марии Абрамович.

Время: 16:00

Место: ЛОФТ1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А

Вход: 500 рублей, билеты можно приобрести здесь

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