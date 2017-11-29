Вновь мы собираем для вас подборку лекций, которые стоит посетить. На очереди лектории от Интеллектуальных сред, Волгоградского планетария и Школы Интеллектуального Досуга. Поехали!

29 ноября, среда

Лекторий Интеллектуальные среды представляет лекцию “Возрасты жизни: циклы и развития личности”. Выступать будет Медведев Александр Михайлович – кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС.
В ходе лекции будут представлены ответы на следующие вопросы:

  • Чем же определяется периодическая смена стабильных и критических возрастов?
  • Что выступает источниками и движущими силами развития?
  • В каком направлении развивается человеческая личность?

Время: 18:00
Место: ВФ РАНХиГС, ул. Гагарина, 8
Вход: свободный
Лектории этой недели от Живого Волгограда Культура

30 ноября, четверг

Мы уже писали о кинолектории в Волгоградском планетарии, но закрепим еще раз: лекция “Ученик” Кирилла Серебренникова: как выжить в современном обществе” пройдет в этот четверг в 18:30.  Обсуждение коснется картины “Ученик”, в которой отражаются социальные протесты молодежи начала 21 века. Об этом и многом другом вы узнаете на живой беседе в кинолектории.
Время: 18:30
Место: Волгоградский планетарий – ул. Гагарина, 14, Волгоград
Вход: 200/250 рублей

Лектории этой недели от Живого Волгограда Культура

3 декабря, воскресение

В ЛОФТ 1980 пройдет очередная лекция в рамках ШИД “Экстремальные перфомансы Марии Абрамович”. Лекцию будет читать Андрей Макаров. Речь пойдет о том, что такое  перфоманс и с чем его есть. Все это будет рассмотрено на примерах творчества “бабушки перфоманса” Марии Абрамович.

Время: 16:00
Место: ЛОФТ1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Вход: 500 рублей, билеты можно приобрести здесь

Лектории этой недели от Живого Волгограда Культура

Следите за нашими новостями и календарем “Живой Волгоград” чтобы не пропустить ничего нового!
А еще любой желающий может сказать нам “спасибо” за наше дело и поддержать календарь кликнув сюда 

Следите за нами в соц сетях, там мы публикуем ежедневную повестку дня, а также то, что будет в городе в ближайшие дни:

Что-то похожее:
  1. Лектории уходящего месяца, которые стоит посетить киноманам
  2. Куда сходить в Волгограде? Пособие выходного дня на 20 и 21 октября

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Начать обсуждение 👉 Просто Волгоград