2 декабря не забудьте хорошее настроение после шумной ночи в Вельвете, выберите самый модный лук и отправляйтесь на Контроль ! Организаторы обещают вам:”концентрированный сироп счастья, замешанный на хаусе, хип-хопе, и нескольких секретных ингредиентах”. За вертушками вас будут радовать музыкальными новинками Virgin Pete, VIBESDETECTIVE и FNKD.

Друзья бар

2 декабря в баре Друзья пройдет поэтический слэм, где выберут лучшего поэта города. Если вы не знаете, что это такое, то вот вам краткая сводка: это барное, околокультурное мероприятие, на котором нет цензуры , а победителя будут выбирать судьи и зрители. На слэме десять читающих. Алия Султанова, Леонид Хлямин, Денис Пиджаков, Артём Пайвин, Марк Лешкевич, Бруно Дильс, и другие сразятся в баре Друзья за звание лучшего. Более подробно о поэтическом слэме можно прочитать в календаре Живого Волгограда

Вход свободный 18+

Harat’s Pub

HARATS Если вы не клубный человек и формат пабов вам ближе, то начало выходных можно встретить с кружкой пенного в ирландском пабе, где 1 декабря будет выступать зажигательная кавер-группа Project F. Ребята играют полюбившиеся всеми хиты как российской, так и зарубежной эстрады. Разве что Лепса и Ленинграда в их репертуаре нет. Однако это им не мешает понравиться каждому.

Вход свободный



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