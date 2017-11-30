Новая рубрика “Гид по пабам и барам” будет каждую неделю рассказывать о том, куда можно отправиться большой компанией после долгой рабочей недели.
Первые выходные зимы получились очень насыщенными: бар Аляска отмечает день рождения с трехдневной вечеринкой, в баре Друзья пройдет поэтический слэм, а в Вельвете зарядит всех энергией вечеринка Контроль. Об этом и многом другом вы узнаете прямо сейчас!
День рождения в баре Аляска
Бар Аляска отмечает свое трехлетие 1,2,3 декабря! Обещают много зарубежного и отечественного крафта, “эксклюзивные приколюхи” и приглашенных гостей. Пока что известно, что за вертушками будет стоять диджей Липа, Котрунов и Стас Редкозубов.
Вход свободный 18+
Место: ул. Советская – 19
Вельвет
Разогреться перед Контролем вы можете 1 декабря на вечеринке Клюква. Всю ночь зажигать за пультом будет Nickshows. Приятным бонусом будет скидка 50% на все коктейли бара.
18+
2 декабря не забудьте хорошее настроение после шумной ночи в Вельвете, выберите самый модный лук и отправляйтесь на Контроль! Организаторы обещают вам:”концентрированный сироп счастья, замешанный на хаусе, хип-хопе, и нескольких секретных ингредиентах”. За вертушками вас будут радовать музыкальными новинками Virgin Pete, VIBESDETECTIVE и FNKD.
Друзья бар
2 декабря в баре Друзья пройдет поэтический слэм, где выберут лучшего поэта города. Если вы не знаете, что это такое, то вот вам краткая сводка: это барное, околокультурное мероприятие, на котором нет цензуры , а победителя будут выбирать судьи и зрители. На слэме десять читающих. Алия Султанова, Леонид Хлямин, Денис Пиджаков, Артём Пайвин, Марк Лешкевич, Бруно Дильс, и другие сразятся в баре Друзья за звание лучшего. Более подробно о поэтическом слэме можно прочитать в календаре Живого Волгограда
Вход свободный 18+
Harat’s Pub
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