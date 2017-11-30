Новая рубрика “Гид по пабам и барам” будет каждую неделю рассказывать о том, куда можно отправиться большой компанией после долгой рабочей недели.
Первые выходные зимы получились очень насыщенными: бар Аляска отмечает день рождения с трехдневной вечеринкой, в баре Друзья пройдет поэтический слэм, а в Вельвете зарядит всех энергией вечеринка Контроль. Об этом и многом другом вы узнаете прямо сейчас!

День рождения в баре Аляска

Бар Аляска отмечает свое трехлетие 1,2,3 декабря! Обещают много зарубежного и отечественного крафта, “эксклюзивные приколюхи” и приглашенных гостей. Пока что известно, что за вертушками будет стоять диджей Липа, Котрунов и Стас Редкозубов.

Вход свободный 18+

Место: ул. Советская – 19

Гид по пабам и барам на 1-3 декабря Общество

Вельвет

Разогреться перед Контролем вы можете 1 декабря на вечеринке Клюква. Всю ночь зажигать за пультом будет Nickshows. Приятным бонусом будет скидка 50% на все коктейли бара.

Вход:
девушки: свободный
парни: 500 депозит
18+
Гид по пабам и барам на 1-3 декабря Общество

2 декабря не забудьте хорошее настроение после шумной ночи в Вельвете, выберите самый модный лук и отправляйтесь на Контроль! Организаторы обещают вам:”концентрированный сироп счастья, замешанный на хаусе, хип-хопе, и нескольких секретных ингредиентах”. За вертушками вас будут радовать музыкальными новинками Virgin Pete, VIBESDETECTIVE и FNKD.

Вход:
девушки: свободный
парни: 500 депозит
18+
 Гид по пабам и барам на 1-3 декабря Общество

Друзья бар

2 декабря в баре Друзья пройдет поэтический слэм, где выберут лучшего поэта города. Если вы не знаете, что это такое, то вот вам краткая сводка: это барное, околокультурное мероприятие, на котором нет цензуры , а победителя будут выбирать судьи и зрители. На слэме десять читающих. Алия Султанова, Леонид Хлямин, Денис Пиджаков, Артём Пайвин, Марк Лешкевич, Бруно Дильс, и другие сразятся в баре Друзья за звание лучшего. Более подробно о поэтическом слэме можно прочитать в календаре Живого Волгограда 
Вход свободный 18+

Гид по пабам и барам на 1-3 декабря Общество

 Harat’s Pub

Если вы не клубный человек и формат пабов вам ближе, то начало выходных можно встретить с кружкой пенного в ирландском пабе HARATS, где 1 декабря будет выступать  зажигательная кавер-группа Project F. Ребята играют полюбившиеся всеми хиты как российской, так и зарубежной эстрады. Разве что Лепса и Ленинграда в их репертуаре нет. Однако это им не мешает понравиться каждому.
Вход свободный

Гид по пабам и барам на 1-3 декабря Общество
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Гид по пабам и барам на 1-3 декабря Общество

Гид по пабам и барам на 1-3 декабря Общество

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