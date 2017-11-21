Подходит к завершению первый этап строительства Разгуляевского канализационного коллектора. В настоящее время осуществляются работы по подключению коммуникаций в существующий шахтный коллектор диаметром 2500 мм. Здесь же сооружается специальная железобетонная камера. С ее помощью стеклопластиковые трубы будут примыкать к шахтному коллектору.

"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура

Длина проведения строительных работ была поделена на 4 участка – от Больничного комплекса до ТРК Европа. Общая протяженность новых коммуникаций составит почти 5 километров. Диаметр «Разгуляевского» коллектора довольно внушителен – 1200 мм. Его пропускная способность составит 2,2 кубометра в секунду. Частично новый коллектор прокладывался методами продавливания и микротоннелирования, которые позволяют не нарушать движение и благоустройство по городским дорогам. Учитывая сложный рельеф местности, в некоторых местах он построен под землей на глубине более 10 метров.

Коллектор будет обеспечивать новые объекты застройки в Дзержинском и Центральном районах Волгограда, а также разгрузит действующую магистральную систему водоотведения по ул. Рихарда Зорге диаметром 800 мм.

"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура

"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура
"Концессии водоснабжения" завершают очередной этап строительства коллектора «Разгуляевский» Инфраструктура

Разгуляевский коллектор – самый крупный проект концессионного соглашения компании “Концессии водоснабжения” на период 2015-2017 гг., и его завершение станет знаковым этапом реализации комплексной экологической задачи, поставленной Президентом.

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