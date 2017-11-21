Подходит к завершению первый этап строительства Разгуляевского канализационного коллектора. В настоящее время осуществляются работы по подключению коммуникаций в существующий шахтный коллектор диаметром 2500 мм. Здесь же сооружается специальная железобетонная камера. С ее помощью стеклопластиковые трубы будут примыкать к шахтному коллектору.

Длина проведения строительных работ была поделена на 4 участка – от Больничного комплекса до ТРК Европа. Общая протяженность новых коммуникаций составит почти 5 километров. Диаметр «Разгуляевского» коллектора довольно внушителен – 1200 мм. Его пропускная способность составит 2,2 кубометра в секунду. Частично новый коллектор прокладывался методами продавливания и микротоннелирования, которые позволяют не нарушать движение и благоустройство по городским дорогам. Учитывая сложный рельеф местности, в некоторых местах он построен под землей на глубине более 10 метров.

Коллектор будет обеспечивать новые объекты застройки в Дзержинском и Центральном районах Волгограда, а также разгрузит действующую магистральную систему водоотведения по ул. Рихарда Зорге диаметром 800 мм.

Разгуляевский коллектор – самый крупный проект концессионного соглашения компании “Концессии водоснабжения” на период 2015-2017 гг., и его завершение станет знаковым этапом реализации комплексной экологической задачи, поставленной Президентом.