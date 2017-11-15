Коммунальные службы завершают подготовку к зимнему сезону. Уже сейчас к работе в зимний период готово порядка 300 единиц снегоуборочной техники. Заготовлено более 90 тысяч тонн песко-соляной смеси – потребность в противогололедных материалах до конца текущего года обеспечена в полном объеме.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, на одном из самых крупных областных предприятий «Волгоградавтодор», которое занимается содержанием и ремонтом почти шести тысяч километров автодорог регионального и межмуниципального значения в 18 районах, подготовлены к работе зимой 90 комбинированных дорожных машин. 16 из них закуплены для предприятия в этом году на средства субсидии областного бюджета. Кроме того, готовы к обслуживанию зимних трасс погрузчики, рециклеры и грейдеры. В случае обильных снегопадов к очистке трасс от снега и наледи готова подключиться более тяжелая техника.

Как сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, для предупреждения участников дорожного движения в местах концентрации ДТП на опорной сети автодорог Волгоградской области установлено 470 предупреждающих дорожных знаков «Скользкая дорога». Подрядными организациями сформированы резервные отряды для ликвидации возможных внештатных ситуаций, связанных с образованием снежных заносов на автодорогах области.