Команда слесарей «Концессий водоснабжения» «Акведук» заняла первое место в региональном этапе чемпионата водопроводчиков «RUSSIAN WATER CUP». В Волгограде чемпионат проводится уже второй раз, это 3 отборочный этап сезона 2017/2018. В этом этапе участвовали 13 команд, из них пять – от «Концессий водоснабжения». География конкурса в этом году расширилась: помимо водоканалов Волгоградской области, приехали представители Тольятти и Элисты. Конкурс проводила компания «ГВК» из Петербурга, которая работает на рынке трубопроводной арматуры. Чтобы показать свою продукцию в деле, компания и проводит чемпионаты для водоканалов. В финале «RUSSIAN WATER CUP» лучшие команды России будут бороться за призовой фонд в 300 тыс. руб.

Чтобы победить в чемпионате, командам нужно было быстрее и качественнее соперников выполнить две задачи: провести подключение нового объекта к магистральному трубопроводу с подключением муфтовой (резьбовой) задвижки, произвести врезку фланцевой задвижки в стальную трубу. У каждой команды по две попытки, в зачёт идет лучшее время. Но и качество играет роль.

Как и в прошлом году, 1-е место взяли слесари «Концессий водоснабжения». В прошлом году слесарь аварийно-восстановительных работ Павел Богатьков, выступая в команде с тем же названием, но с другим напарником, занял второе место. В этом году Павел и Дмитрий Фомин стали первыми. Чтобы сделать врезку в водопровод под давлением, им потребовалось 4 минуты 33 секунды, а на установку задвижки ушло 6 минут 26 секунд.

Чемпионат проходил в рамках межрегиональной специализированной выставки «ПРОМ-VOLGA». Большой интерес участников и гостей выставки вызвал фотоконкурс «Промышленность в кадрах и лицах» в рамках проекта «Шедевры промышленного искусства». В номинации «Промышленная династия» I и II место заняли фотографии ООО «Концессии водоснабжения»: групповые портреты семей Перевердиевых и Яцун, много лет работающих в водоканале. ИА «Высота 102» отметило благодарственным письмом представленную на выставке фотоэкспозицию, рассказывающую о буднях и праздниках рабочего коллектива компании.

Команда «Концессий водоснабжения» взяла Russian Water Cup Общество

Команда «Концессий водоснабжения» взяла Russian Water Cup Общество
Команда «Концессий водоснабжения» взяла Russian Water Cup Общество
Команда «Концессий водоснабжения» взяла Russian Water Cup Общество
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