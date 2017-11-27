Команда слесарей «Концессий водоснабжения» «Акведук» заняла первое место в региональном этапе чемпионата водопроводчиков «RUSSIAN WATER CUP». В Волгограде чемпионат проводится уже второй раз, это 3 отборочный этап сезона 2017/2018. В этом этапе участвовали 13 команд, из них пять – от «Концессий водоснабжения». География конкурса в этом году расширилась: помимо водоканалов Волгоградской области, приехали представители Тольятти и Элисты. Конкурс проводила компания «ГВК» из Петербурга, которая работает на рынке трубопроводной арматуры. Чтобы показать свою продукцию в деле, компания и проводит чемпионаты для водоканалов. В финале «RUSSIAN WATER CUP» лучшие команды России будут бороться за призовой фонд в 300 тыс. руб.

Чтобы победить в чемпионате, командам нужно было быстрее и качественнее соперников выполнить две задачи: провести подключение нового объекта к магистральному трубопроводу с подключением муфтовой (резьбовой) задвижки, произвести врезку фланцевой задвижки в стальную трубу. У каждой команды по две попытки, в зачёт идет лучшее время. Но и качество играет роль.

Как и в прошлом году, 1-е место взяли слесари «Концессий водоснабжения». В прошлом году слесарь аварийно-восстановительных работ Павел Богатьков, выступая в команде с тем же названием, но с другим напарником, занял второе место. В этом году Павел и Дмитрий Фомин стали первыми. Чтобы сделать врезку в водопровод под давлением, им потребовалось 4 минуты 33 секунды, а на установку задвижки ушло 6 минут 26 секунд.

Чемпионат проходил в рамках межрегиональной специализированной выставки «ПРОМ-VOLGA». Большой интерес участников и гостей выставки вызвал фотоконкурс «Промышленность в кадрах и лицах» в рамках проекта «Шедевры промышленного искусства». В номинации «Промышленная династия» I и II место заняли фотографии ООО «Концессии водоснабжения»: групповые портреты семей Перевердиевых и Яцун, много лет работающих в водоканале. ИА «Высота 102» отметило благодарственным письмом представленную на выставке фотоэкспозицию, рассказывающую о буднях и праздниках рабочего коллектива компании.