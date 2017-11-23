Начиная с 23 ноября 2017 года, к оплате в муниципальном общественном транспорте будут приниматься банковские карты. Также проезд можно будет оплачивать при помощи мобильного телефона. Нововведение было разработано по запросам горожан департаментом городского хозяйства, обслуживающими муниципальные маршруты перевозчиками и ПАО «Сбербанк».

Теперь обладатели карт платежных систем «Visa», «MasterCard» и «МИР» с технологией бесконтактных платежей, выпущенных любыми банками, могут быстро и удобно оплачивать проезд в автобусах большой и средней вместимости и горэлектротранспорте. Также оплатить поездку пассажиры смогут при помощи смартфона или смарт-часов с подключенными платежными сервисами. Стоимость поездки при выборе такой формы оплаты не изменяется и составляет 20 рублей в автобусе, трамвае и троллейбусе, 25 рублей в скоростном трамвае.