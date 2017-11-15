Из-за укладки ЖД путей будет временно ограничено движение транспорта

В связи с работами по укладке железнодорожных путей будет временно ограничено движение транспорта в Дзержинском районе.
По данным пресс-службы Приволжской ЖД, на время работ по укладке железнодорожного пути на участке Гумрак – Аэропорт с 23:00 15 ноября до 06:00 16 ноября 2017 года будет временно закрыто движение автотранспортных средств по ул. Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22).
В период проведения строительных работ на данном участке автотрассы будет организован временный проезд автотранспорта.
Просим водителей быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршруты объезда.
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