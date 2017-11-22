В одном из самых живописных и богатых историей мест нашего края – в станице Голубинская Калачёвского района – на протяжении многих лет больной темой было состояние одной из главных достопримечательностей края – храма Св. Николая Чудотворца. И вот, кажется, лед тронулся: начались работы по консервации здания на зиму, в планах у спонсоров начать реставрацию уже весной.

Живому Волгограду удалось поговорить с одним из рабочих, занимающихся консервацией здания:

– Сейчас ждем комиссию. Они должны приехать и проверить все, дать разрешение на реставрацию здания, нужно подписи собрать на все документы. А так все к этому уже готово, спонсоры есть, проект. Нужно только документы собрать и весной можно будет приступать к реставрации. Спонсор пока не хочет себя называть, но деньги нам платят, а это значит, что он однозначно есть.

Крылов Александр Николаевич, заместитель председателя комитета госохраны ОКН, поделился с нами последней информацией: “Документы на счет Храма в станице Голубинской нам приходили. Мы все подписали, дали разрешение на работу, так что все с ним будет так, как планируется спонсорами”.

Хотя храм на протяжении всей своей истории часто находился в плачевном состоянии, во все времена он производил очень сильное впечатление на людей своей массивностью и незыблемостью. Действительно, его красота поражала и вдохновляла не одно поколение казаков и гостей района.

Так, например, немецкий офицер Эдуард фон Хандель-Мацетти сделал в 1942 г. акварельную зарисовку станицы Голубинской, ценную как в художественном, так и в историко-этнографическом отношении.

Живому Волгограду удалось посмотреть и даже подержать в руках точную копию картины 42 года, обладателем которой является Григорий Белозеров. Работа была выполнена по его заказу волгоградским художником Денисом Глазковым.

– Что у вас вызвало такой интерес к этой картине?

– Во-первых, конечно, история создания. Немецкий офицер, военная, так сказать, даже не зарисовка, а полноценное произведение. Художник, что делал копию, очень высоко оценил навыки немецкого художника. Далее – интересная судьба картины, пришлось ей попутешествовать по миру. При всем при этом, произведение малоизвестно, да и в целом, рисунков военных немецких художников крайне мало. А сама станица Голубинская – одна из самых старых казачьих станиц, примерно лет на 10 моложе Царицына, – прокомментировал Григорий Белозеров.

Как рассказал Живому Волгограду обладатель картины, в отличие от многих произведений Эдуарда фон Хандель-Мацетти,”Старица Голубинская [вероятно, «станица»]” не находилась в свободной продаже. В 1945 году она была вывезена из Германии в США капитаном Gordon W. Gilkey, US Forces, Historical Division. А в 1995 году вернулась в Германию. Нигде не выставлялась, хранится в Немецком историческом музее. Картина является второй в списке самых старых изображений станицы Голубинской.

К слову, самым старым из сохранившихся изображений станицы и самого храма Св. Николая Чудотворца является эта фотография. Она находится в общественном достоянии в России.

– Вот этот дом стоял тут, – комментирует копию картины житель станицы, который трудится над восстановлением храма. – Фундамент до сих пор сохранился, можно его увидеть. Только, как по мне, нарисован он немного ближе, чем на самом деле стоял.

Эдуард фон Хандель-Мацетти в момент написания картины находился на службе. Конечно, это ограничивало его свободу самовыражения, как и других художников, но от этого способности и восприятие реальности как таковые никуда не делись. Возможно, зарисовка станицы и есть один из тех случаев, когда автор на службе старался отразить реальность через призму своего видения.

“Старица Голубинская [вероятно, «станица»]” также попала в сборку warspot.ru “СССР глазами немецких художников: творческое восприятие оккупации“, как и еще одна картина Эдуарда фон Хандель-Мацетти “Церковь в Старобельске“.

Как мы говорили выше, на долю Храма Николая-Чудотворца выпало немало испытаний, такой длинной и запутанной судьбой отличаются немногие церкви.

Первоначально храм был деревянным в 1741 году, в 1775 г. был заложен сосновый с дубовым фундаментом, а в 1806 г. этот фундамент заменили на каменный.

Однако, тогда ее история только начиналась: в 1875-1876 годах церковь сгорела от удара молнии. Новый каменный храм строился в 1886-1891 годах на пожертвования горожан, финансовую помощь также оказывала Донская епархия. В 1891 году храм был освящен.

Во время Сталинградской битвы в станице Голубинской шли бои, это не могло не оставить след и на церкви. Тогда и сейчас храм находится в действительно плачевном состоянии, более того, в последние годы в нем хранились сельскохозяйственные удобрения и ядохимикаты.

Многие годы церковь собирались реставрировать, но только сейчас началась реальная работа. Из храма вывезен весь скопившийся там мусор, а также снят слой грунта, испорченный за то время, пока это место было обычным складом. Радует то, что фундамент здания сохранился в хорошем состоянии и требует только защиты от грунтовых вод. Также ведутся работы по гидроизоляции и перекрывается обвалившаяся часть церковной крыши.

Жители Калачёвского района и неравнодушные люди по всему миру восприняли новость о консервировании и дальнейшей реставрации здания очень тепло, все по-настоящему рады.

Подводя итоги, хочется сказать, что пройдя такой длинный и действительно тяжелый путь, Храм Николая-Чудотворца заслуживает реставрации и, наконец, спокойного существования.