В одном из самых живописных и богатых историей мест нашего края – в станице Голубинская Калачёвского района – на протяжении многих лет больной темой было состояние одной из главных достопримечательностей края – храма Св. Николая Чудотворца. И вот, кажется, лед тронулся: начались работы по консервации здания на зиму, в планах у спонсоров начать реставрацию уже весной.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники Живому Волгограду удалось поговорить с одним из рабочих, занимающихся консервацией здания:

– Сейчас ждем комиссию. Они должны приехать и проверить все, дать разрешение на реставрацию здания, нужно подписи собрать на все документы. А так все к этому уже готово, спонсоры есть, проект. Нужно только документы собрать и весной можно будет приступать к реставрации. Спонсор пока не хочет себя называть, но деньги нам платят, а это значит, что он однозначно есть.

Крылов Александр Николаевич, заместитель председателя комитета госохраны ОКН, поделился с нами последней информацией: “Документы на счет Храма в станице Голубинской нам приходили. Мы все подписали, дали разрешение на работу, так что все с ним будет так, как планируется спонсорами”.

Хотя храм на протяжении всей своей истории часто находился в плачевном состоянии, во все времена он производил очень сильное впечатление на людей своей массивностью и незыблемостью. Действительно, его красота поражала и вдохновляла не одно поколение казаков и гостей района.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники

Так, например, немецкий офицер Эдуард фон Хандель-Мацетти сделал в 1942 г. акварельную зарисовку станицы Голубинской, ценную как в художественном, так и в историко-этнографическом отношении.

Живому Волгограду удалось посмотреть и даже подержать в руках точную копию картины 42 года, обладателем которой является Григорий Белозеров. Работа была выполнена по его заказу волгоградским художником Денисом Глазковым.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники

– Что у вас вызвало такой интерес к этой картине? 

– Во-первых, конечно, история создания. Немецкий офицер, военная, так сказать, даже не зарисовка, а полноценное произведение. Художник, что делал копию, очень высоко оценил навыки немецкого художника. Далее – интересная судьба картины, пришлось ей попутешествовать по миру. При всем при этом, произведение малоизвестно, да и в целом, рисунков военных немецких художников крайне мало. А сама станица Голубинская – одна из самых старых казачьих станиц, примерно лет на 10 моложе Царицына, – прокомментировал Григорий Белозеров.

Как рассказал Живому Волгограду обладатель картины, в отличие от многих произведений Эдуарда фон Хандель-Мацетти,”Старица Голубинская [вероятно, «станица»]” не находилась в свободной продаже. В 1945 году она была вывезена из Германии в США капитаном Gordon W. Gilkey, US Forces, Historical Division. А в 1995 году вернулась в Германию. Нигде не выставлялась, хранится в Немецком историческом музее. Картина является второй в списке самых старых изображений станицы Голубинской.

К слову, самым старым из сохранившихся изображений станицы и самого храма Св. Николая Чудотворца является эта фотография. Она находится в общественном достоянии в России.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
станица Голубинская, Николаевская церковь (1920-е годы)

– Вот этот дом стоял тут, – комментирует копию картины житель станицы, который трудится над восстановлением храма. – Фундамент до сих пор сохранился, можно его увидеть. Только, как по мне, нарисован он немного ближе, чем на самом деле стоял.  

Эдуард фон Хандель-Мацетти в момент написания картины находился на службе. Конечно, это ограничивало его свободу самовыражения, как и других художников, но от этого способности и восприятие реальности как таковые никуда не делись. Возможно, зарисовка станицы и есть один из тех случаев, когда автор на службе старался отразить реальность через призму своего видения.

Старица Голубинская [вероятно, «станица»]” также попала в сборку warspot.ru “СССР глазами немецких художников: творческое восприятие оккупации“, как и еще одна картина Эдуарда фон Хандель-Мацетти “Церковь в Старобельске“.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники

Как мы говорили выше, на долю Храма Николая-Чудотворца выпало немало испытаний, такой длинной и запутанной судьбой отличаются немногие церкви.

Первоначально храм был деревянным в 1741 году, в 1775 г. был заложен сосновый с дубовым фундаментом, а в 1806 г. этот фундамент заменили на каменный.

Однако, тогда ее история только начиналась: в 1875-1876 годах церковь сгорела от удара молнии. Новый каменный храм строился в 1886-1891 годах на пожертвования горожан, финансовую помощь также оказывала Донская епархия. В 1891 году храм был освящен.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники

Во время Сталинградской битвы в станице Голубинской шли бои, это не могло не оставить след и на церкви. Тогда и сейчас храм находится в действительно плачевном состоянии, более того, в последние годы в нем хранились сельскохозяйственные удобрения и ядохимикаты.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники

Многие годы церковь собирались реставрировать, но только сейчас началась реальная работа. Из храма вывезен весь скопившийся там мусор, а также снят слой грунта, испорченный за то время, пока это место было обычным складом. Радует то, что фундамент здания сохранился в хорошем состоянии и требует только защиты от грунтовых вод. Также ведутся работы по гидроизоляции и перекрывается обвалившаяся часть церковной крыши.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники

Жители Калачёвского района и неравнодушные люди по всему миру восприняли новость о консервировании и дальнейшей реставрации здания очень тепло, все по-настоящему рады.

Подводя итоги, хочется сказать, что пройдя такой длинный и действительно тяжелый путь, Храм Николая-Чудотворца заслуживает реставрации и, наконец, спокойного существования.

История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
История Храма, за реставрацию которого боролись десятилетиями Инфраструктура Памятники
Что-то похожее:
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  2. Кровлю храма Преподобного Исповедника Никиты Мидикийского покрыли полимерным гидроизолятором “Броня АкваБлок”

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