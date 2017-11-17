В конце ноября – начале декабря волгоградцы смогут лично пообщаться с депутатами Волгоградской Городской и Областной Дум, Государственной Думы VII созыва от Волгоградской области и задать им интересующие вопросы.

В период с 27 ноября по 3 декабря в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Волгоградской области (ул. Советская, 11) будет организован прием граждан, который пройдет при участии депутатов Волгоградской Городской и Областной Дум, Государственной Думы VII созыва от Волгоградской области, членов Совета Федерации ФС РФ с участием представителей исполнительных органов власти и представителей исполнительных органов власти.

В работе предстоящей недели приемов 27 ноября – 3 декабря примут участие специалисты различных служб и ведомств, что позволит ускорить процесс решения вопросов по той или иной проблеме.