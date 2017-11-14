Жители и гости региона смогут побывать на авиашоу, в рамках которого экипажи Су-24М авиаполка ЮВО в Волгоградской области выполнят фигуры высшего пилотажа над набережной поселка Пятиморск Калачевского района.

Авиашоу будет проходить в рамках празднования 75-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Торжества пройдут 19 ноября в Калачевском районе Волгоградской области.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, в воздухе экипажи самолетов выполнят фигуры высшего пилотажа в составе авиационного звена в сомкнутом боевом порядке на 4 бомбардировщиках оперативно-тактической авиации Су-24М над набережной поселка Пятиморска Калачевского района.