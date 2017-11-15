Дорожные работы в Волгограде продолжаются даже сейчас. На данный момент дорожные службы трудятся на 4 улицах города. Уже к концу года все работы по восстановлению полотна на улицах имени Титова, Тарифная, Таращанцев и частично улицы имени Рокоссовского в границах Ворошиловского и Центрального районов будут завершены.

К этому моменту рабочие уже завершают фрезерование дорожного покрытия, а на ряде участков уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. До середины декабря подрядная организация планирует закончить укладку нового дорожного покрытия на этих улицах.

По данным пресс-службы администрации Волгограда​, на сегодняшний день сумма средств, дополнительно направленных на ремонт дорог, составляет около 70 миллионов рублей. Работы по укладке нового дорожного полотна ведет МБУ «Северное» с учетом погодных условий.