Телеком-оператор «Дом.ru» и Тинькофф Банк запускают банковские карты для геймеров, с которыми можно получать повышенные бонусы и возвращать деньги за покупки игр.

Любой клиент «Дом.ru» может заказать дебетовую или кредитную карту Mastercard, которые отличаются между собой условиями обслуживания и количеством начисляемых бонусов. При оформлении до 31 декабря обслуживание карты в первый год будет бесплатным. Пополнять карту можно бесплатно через партнеров банка, а отслеживать баланс и историю операций – через мобильное приложение Тинькофф для iOS и Android.

Бонусы начисляются за любые покупки: 5% – за покупки в магазинах Steam, Origin, 1C Интерес, Xbox Games и PlayStation Store. Процент за все остальные покупки – 1,5% по кредитной карте и 1% по дебетовой. Кроме того, по дебетовой карте 2% начисляют в кафе и ресторанах. Начисленными бонусами можно компенсировать покупки в магазинах электроники, игровых интернет-магазинах и играх World of Tanks, League of Legends, Eve Online, Star Wars the Old Republic, Lineage2, War Thunder и др.

«Запуск кобрендовой карты с Тинькофф Банком – один из первых флагманских проектов «Дом.ru» для поклонников компьютерных игр. Геймеры – одни из самых активных и требовательных пользователей интернета, и мы хотим превосходить их ожидания, оказывать качественный сервис и новые услуги для поколения Z. Для этого мы формируем игровую экосистему, внутри которой наши клиенты смогут получать бонусы в играх, смотреть качественный контент, покупать «игровое железо» со скидкой, участвовать в киберспортивных мероприятиях, быстро скачивать игры и играть без лагов», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

«Постепенно Тинькофф Банк расширяет продуктовую линейку для геймеров. Сегодня мы рады объявить о запуске банковской карты в сотрудничестве с «Дом.ru». Вместе с партнером мы подготовили условия, которые позволят пользоваться нашими продуктами и услугами с еще большей выгодой», – прокомментировал руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка Александр Бро.

«Дом.ru» постоянно запускает тарифы и игровые бонусы для геймеров, в их числе – пакеты «Игровой Light», «Игровой Mid» и «Игровой Premium». Оформить карту можно по сайте https://domru.ru/card или по телефону 8-800-511-99-60 (звонок бесплатный). Банк доставит карту клиенту в удобное место и время.