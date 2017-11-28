В преддверии Нового года компания «Концессии водоснабжения» объявляет о старте акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017» – для абонентов, проживающих в частных домовладениях Волгограда. Среди собственников частных домов, не имеющих задолженностей за воду, «Концессии водоснабжения» разыграют 25 сертификатов на товары для дома на сумму 4000 и 1000 рублей!

Условия участия в акции:

Собственник индивидуального жилого строения (частного дома) является абонентом компании «Концессии водоснабжения». Абонент не имеет задолженностей перед ООО «Концессии водоснабжения» по холодному водоснабжению и водоотведению, включая услуги за ноябрь 2017г. Оплата текущих платежей или задолженностей должна быть произведена в срок до 31 декабря 2017 г. включительно.

Пять победителей акции получат сертификаты в Центр подарков для дома «ВолгоРост» на сумму 4000 руб., а еще 20 участников – сертификаты на сумму 1000 руб. Обладатели призов будут определены независимой комиссией во второй половине января.

Для участия не нужно заполнять никаких заявок и проходить специальных регистраций. Компьютерная программа самостоятельно выявит лицевые счета всех абонентов, соответствующих условиям акции. В случае добросовестной оплаты за воду и стоки абонент автоматически становится участником новогоднего розыгрыша в рамках акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017». Узнать состояние своего счета можно в личном кабинете на сайте www.ivc34.ru или позвонив по номеру телефона, указанному на обратной стороне платежной квитанции.

Подробные условия акции «Добросовестный плательщик 2017» размещены на сайте www.investvoda.ru.

В акции принимают участие только абоненты ООО «Концессии водоснабжения», являющиеся собственниками индивидуальных жилых строений (частный сектор) в г. Волгограде.

При отсутствии задолженности по воде и стокам на 31.12.2017 г. лицевой счет абонента частного сектора автоматически принимает участие в розыгрыше призов.