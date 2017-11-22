Кировский район до конца текущего года освободят от незаконных нестационарных объектов. Всего в районе за два последних года было демонтировано больше 100 незаконных ларьков, а оставшиеся 14 будут убраны в течение месяца. Места, где ранее располагались ларьки, теперь преображаются. Здесь обновляется асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, укладывается тротуарная плитка, а весной высадят цветы.

Вместо убранных незаконных ларьков в районе появятся 138 нестационарных объектов: торговых галерей, павильонов и киосков, выполненных в едином архитектурном стиле, а также объектов сезонной торговли. Добросовестным предпринимателям предоставляются компенсационные места.

Как пояснил заместитель главы администрации Кировского района Сергей Клименков: “На сегодняшний день в Кировском районе уже работают свыше 30 торговых галерей, павильонов и киосков в новом архитектурном облике, на разной стадии монтажных работ находится установка других торговых объектов. Всего на территории района предусмотрено 138 мест, из которых 52 – для размещения киосков, 32 – для павильонов, семь – для торговых галерей и 47 – для объектов сезонной торговли. В настоящий момент у нас уже заключено 94 договора аренды для размещения нестационарных торговых объектов по различным видам предпринимательской деятельности, до конца года запланирован еще ряд конкурсных процедур”.

На время установки объектов, которое для павильонов составляет два месяца, а для торговых галерей – четыре, собственники освобождаются от арендных платежей.