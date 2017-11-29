«Дай бог здоровья тем казакам»

В жизни кем я только не был. За плечами у меня профессий 30, а может даже 40. Я точно не считал. Кожей я занимаюсь с 2010 года. До этого я занимался реставрацией автомобилей, полировал крупные детали. Наш цех полировал все, что блестит на машине. Но, как часто бывает в жизни, денег не особо хватало. Да и всегда ищешь что-то получше, поинтереснее. Так я оказался на одной из небольших фабрик Волгограда, где казаки, дай бог им здоровья, научили меня работать с кожей. Сначала я пришел к ним на работу всякие пряжки полировать. Но полировки там оказалось немного. А поскольку я товарищ скоростной, то уже за месяц сделал полугодовую норму. Так как свои дела я быстро закончил, мне предложили работать с кожей.

Начинал с простейших моделей: ремни, портупеи. Не скажу, что меня захватил процесс, но на тот момент для меня это было что-то новое. Года три-четыре я на этой фабрике проработал. А потом у моей супруги как-то «сработался» кошелек. Я подумал: «А почему бы мне самому не сшить ей его?» Вот с этого и началась моя история.

Любое изделие из кожи через пять-шесть лет выглядит даже лучше, чем сразу после изготовления. Дело в системе автополировки. С возрастом такая вещь становится еще интереснее.

Потом появились первые заказы и вскоре я ушел от казаков. Кстати, моя жена до сих пор ходит с этим кошельком и не собирается его менять на новый. Потому что любое изделие из кожи через пять-шесть лет выглядит даже лучше, чем сразу после изготовления. Дело в системе автополировки. С возрастом такая вещь становится еще интереснее.