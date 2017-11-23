Дачники, которые используют подземные воды в собственных хозяйственных и бытовых нуждах, предлагают оформить лицензию на пользование недрами в упрощённом порядке. Срок амнистии ограничивается январем 2020 года, но уже сейчас дачникам пошли навстречу.

В волгоградском регионе зарегистрировано порядка пятисот садоводческих некоммерческих организаций. Многие из них осуществляют добычу подземных вод без лицензии на пользование недрами, поскольку оформить такой документ – довольно дорогостоящее мероприятие.

Учитывая в том числе и это обстоятельство, с 1 января 2019 года в России вступает в силу федеральный закон “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. В его рамках комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии разработан и представлен на всеобщее обсуждение проект порядка осуществления добычи подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ на территории Волгоградской области. Предложения по усовершенствованию документа руководители СНТ могут направлять на адрес Облкомприроды (oblcompriroda@volganet.ru) до 28 ноября текущего года.

Добавим, в соответствии с проектом товарищества могут добывать подземные воды для хозяйственно-бытовых целей без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами. Кроме того, им не придется доказывать, что дачное общество имеет для этого квалифицированных специалистов, необходимые финансовые и технические средства.

По мнению специалистов облкомприроды, такое послабление в значительной мере снижает затраты дачников на эксплуатацию водозаборных скважин, что, безусловно, послужит развитию садоводческого и огороднического движения в регионе.