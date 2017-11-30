Начиная с 1 декабря 2017 года, автобусный маршрут №88 «Железнодорожный вокзал – пос. Горьковский», который обслуживают одновременно частный и муниципальный перевозчики, начнет работать по единому расписанию. Согласованный график движения автобусов большой вместимости и микроавтобусов улучшит транспортную доступность этой отдаленной территории и повысит качество пассажирского обслуживания.

Работа над составлением единого расписания велась совместно департаментом городского хозяйства, Городским центром управления пассажирскими перевозками и предприятиями, осуществляющими перевозки по данному направлению.

График движения общественного транспорта, следующего из поселка Горьковского до железнодорожного вокзала, составлен исходя из потребностей жителей и с учетом данных о пассажиропотоке. Согласно новому единому расписанию, рейсы автобусов большой вместимости от МУП «ВПАТП №7» и маршрутных такси чередуются между собой. Первый рейс из поселка стартует в 6:00, его будет выполнять маршрутное такси, как и следующие три рейса с интервалом в пять минут. Пятый рейс будет выполняться автобусом большой вместимости, его отправление – в 6:21. От железнодорожного вокзала первое маршрутное такси отправится в 6:50, а сразу следом – автобус.

При этом между рейсами предусмотрены интервалы в среднем в 5-10 минут в утренние и дневные часы. Вечером после 19:00 интервал будет составлять 20 минут. Это оптимальный режим работы общественного пассажирского транспорта, который, по мнению специалистов, позволит обеспечить высокую транспортную доступность отдаленной территории. Последний рейс из поселка – в 20:30, от вокзала – 21:20.

Добавим, что с переходом на единое расписание маршрутное такси №88 изменит схему движения, его маршрут дополнится новой остановкой в военном городке пос. Горьковский. Ранее конечной остановкой маршруток являлась площадка рядом с рыночным комплексом на улице им. Голубятникова. С 1 декабря микроавтобусы будут следовать дальше по улице им. В. Терешковой и заходить на территорию военного городка так же, как и автобусы.