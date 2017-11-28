В конце ноября волгоградцев ждет бесплатный показ французской трагикомедии «Клуб «Грусть». Организатором кинопоказа выступил студенческий киноклуб «Альтернатива» Волгоградского государственного института искусств и культуры.

Фильм Винсента Мэриетта «Клуб «Грусть» (2014 г.) номинировался на премию «Люмьер» как лучший режиссёрский дебют. В картине рассказывается о том, как два брата Леон и Бруно возвращаются в свой родной город на похороны отца. Приехав, они не находят ничего, кроме странной девушки Хлои, которая утверждает, что является их сводной сестрой. Заинтригованные этим, оба брата попытаются узнать больше и окажутся в истории, наполненной секретами.

Начало 30 ноября в 19:00. Креативное бизнес-пространство «Лофт1890» располагается по адресу: ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а. Вход свободный. Возрастной ценз 18+. Справки по телефонам: +79178447320 и +7 (905) 064-67-12.