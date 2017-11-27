Начиная с этой недели, муниципальный автобусный маршрут №9 будет ходить по новому расписанию. Уже с 27 ноября на маршруте будет увеличено количество рейсов в межпиковое дневное время. Еще более удобным расписание движения станет и для школьников, обучающихся в 4-х учебных заведениях, расположенных по пути следования автобусов №9.

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Теперь первый рейс автобуса №9 из пос. Аэропорт будет отправляться в 7:12. Этот автобус доставит пассажиров к остановке «Школа №33» к 7:52. Такое время прибытия станет удобным для учеников сразу трех образовательных учреждений: школ №33 и №102 и лицея №8 «Олимпия», а также для тех жителей отдаленных поселков Аэропорт и Гумрак, которые наметили посещение поликлиники на самое раннее время. Обучающихся гимназии №11, где занятия у большинства учеников начинаются в 9:00, автобус №9 доставит к остановке «Ул. К. Симонова» в 8:49, в этот рейс транспорт отправится из пос. Аэропорт в 8:11.

Также для удобства пациентов поликлиники №28 с понедельника увеличивается количество рейсов в дневное время: отправление автобусов №9 из пос. Аэропорт станет производиться и в 8-39, 9-41, 10-10, 12-19, 13-45 и 15-11, от остановки «Школа №33» – в 8-56, 9-23, 11-34, 13-01, 14-27 и 15-50. Расписание движения в обеденное время составлено также с учетом времени окончания занятий в расположенных по маршруту следования автобусов 4-х учебных заведениях.

Измененное расписание будет удобным и для тех школьников, которые занимаются в близлежащих спортивных учреждениях: спортивной школе по зимним видам спорта и бассейне «Спартак-Волгоград». Здесь обучаются хоккею, фигурному катанию и плаванию дети разных возрастов. После тренировок, которые проводятся, в том числе, во второй половине дня, ученики смогут отправиться домой на автобусах, следующих в пос. Аэропорт в 16:35, 17:16, 18:05 и 18:45. Из поселка в микрорайон “Семь ветров” на автобусе №9 пассажиры могут отправиться в 17:20, 18:00 и 18:50.

Новый автобусный маршрут №9 охватывает остановки «Школа искусств», «Поликлиника №28» и «Школа №33», рядом с которыми расположены сразу 12 социально-значимых учреждений.