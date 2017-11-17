Ремонт на участках Второй продольной магистрали подходит к завершению. На данный момент укладка асфальтобетонного полотна на участках ремонта была выполнена на 100 процентов. Всего же за три года на одной из опорных магистралей областного центра было отремонтировано 33 из 62 километров дорожного полотна.

«Это самая загруженная трасса не только в Волгограде, но и в области. 50 процентов дороги уже отремонтировано. Еще порядка 10 километров трассы, находящихся в тяжелом состоянии, включаем в план работы на следующий год. К концу 2019-го года приведем опорную сеть Волгограда в нормативное состояние», — подчеркнул Андрей Бочаров.

В 2017 году ремонтом были охвачены четыре участка: два в Краснооктябрьском районе, а также в Ворошиловском и Тракторозаводском районах. Общая протяженность ремонта составила свыше 10 километров. В рамках работ на ремонтируемых участках были выполнены: фрезерование, установка бортового камня, ремонт смотровых и дождеприемных колодцев, промывка ливневой канализации, устройство двух слоев дорожной одежды. Кроме того, вдоль трассы обустроены тротуары, что создает комфортные и безопасные условия для передвижения пешеходов.

Губернатор поставил задачу профильным ведомствам администрации города и области продолжить проектирование и устройство тротуаров, а также работы по установке остановочных павильонов, которые (особенно вдоль Второй продольной) требуют обновления.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области