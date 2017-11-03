1. Собственная машина

Цена вопроса – около 2 000 рублей в одну сторону.

Время в пути – 6-7 часов примерно.

Дополнительным бонусом может стать IKEA, которая есть в Ростове и способна оправдать ваши расходы на бензин, если вы возьметесь привезти парочку заказов из магазина.

2. Автобус

Цена вопроса – около 1 400 рублей в одну сторону.

Время в пути – 6-7 часов примерно.

Не очень удобное расписание. Самый поздний рейс уходит в 21:50, а в городе вы оказываетесь в 5 утра. Так себе перспектива. Есть дневные рейсы, но отправляясь ими, вы проводите полдня в дороге.

3. Поезд

Цена вопроса – около 1 800 рублей в одну сторону (купе); сидячие от 900 рублей.

Время в пути – 10 часов.

Удобное время отправления из Волгограда. Ночные поезда в первой половине дня уже в Ростове.

4. Самолет

Цена вопроса – около 5 000 рублей в одну сторону.

Время в пути – 5-10 часов

Основной недостаток – прямых рейсов из Волгограда в Ростов-на-Дону нет. Вам придется совершать где-то пересадку (