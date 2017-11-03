«Время для путешествий» – стоит сказать себе, слезть с дивана и отправиться открывать новые горизонты за умеренную плату. Если вы каждый год откладываете поездку в Ростов, посетите его немедленно. В связи с приближающимся чемпионатом мира, который в 2018 году пройдет в том числе и в Ростове-на-Дону, этот город обязательно нужно увидеть своими глазами. Изменившаяся инфраструктура, появившийся образцовый порядок, тротуары, хороший сервис и разнообразные туристические маршруты, специально разработанные в преддверии чемпионата, – такое пропускать нельзя!
Каких-то шесть часов, и вы в столице казачества и не только. Команда “Живого Волгограда” на себе испытала все убойные маршруты и заявляет: в этом городе есть где вкусно поесть, незабываемо выпить и подумать о душе. Специально для вас, желающие хорошо отдохнуть, мы составили подробный трёхдневный маршрут по Ростовской области. Увидев это край, вы заново влюбитесь в Россию.
Как доехать?
1. Собственная машина
Цена вопроса – около 2 000 рублей в одну сторону.
Время в пути – 6-7 часов примерно.
Дополнительным бонусом может стать IKEA, которая есть в Ростове и способна оправдать ваши расходы на бензин, если вы возьметесь привезти парочку заказов из магазина.
2. Автобус
Цена вопроса – около 1 400 рублей в одну сторону.
Время в пути – 6-7 часов примерно.
Не очень удобное расписание. Самый поздний рейс уходит в 21:50, а в городе вы оказываетесь в 5 утра. Так себе перспектива. Есть дневные рейсы, но отправляясь ими, вы проводите полдня в дороге.
3. Поезд
Цена вопроса – около 1 800 рублей в одну сторону (купе); сидячие от 900 рублей.
Время в пути – 10 часов.
Удобное время отправления из Волгограда. Ночные поезда в первой половине дня уже в Ростове.
4. Самолет
Цена вопроса – около 5 000 рублей в одну сторону.
Время в пути – 5-10 часов
Основной недостаток – прямых рейсов из Волгограда в Ростов-на-Дону нет. Вам придется совершать где-то пересадку (
Где остановиться?
1. Хостел – самый бюджетный вариант
Цена вопроса – от 400 до 800 рублей за одну ночь на человека.
Советуем вам присматриваться к хостелам недалеко от центра и за 3-4 дня до отъезда бронировать места. Посмотреть хостелы
2. Квартира «на ночь»
Цена вопроса – от 1 700 рублей за одну ночь на 2-3 спальных места.
Выгодный вариант, если вы путешествуете семьей или небольшой компанией, но лучше обращаться к проверенным людям.
3. Гостиница
Цена вопроса – от 2 500 рублей за одну ночь на 1 человека.
Мы не смогли отказать себе в удовольствии и расположились в гостинице «Эрмитаж» прямо на центральной набережной, вечером здесь открывается удивительный вид на город. Кстати, в ней есть возможность заказать завтрак в формате “шведский стол”. Сытно и разнообразно – проверено.
День первый
Знакомство с Ростовом предлагаем начать с набережной. Здесь сосредоточены более 20 скульптур и памятников разной эпохи, открывается прекрасный вид на левый берег Дона, новый стадион, здесь же находятся и легендарные Парамоновские склады. Если поедете в осенне-зимний период, запаситесь шарфами и шапками: резкий шквалистый ветер – совсем не редкость в это время.
Ростовская набережная
Улочки Ростова
Если вы любитель пройтись пешком предлагаем вам прогуляться среди тихих улиц старого Ростова, проникнуться обаянием купеческих кварталов, поднявшись с набережной по улице Седова, свернуть на улицу Ульяновскую и дойти до Большой Садовой. Вы удивитесь тому, как сегодня люди живут в памятниках архитектуры, и сделаете массу атмосферных фотографий.
Большой садовой – главная центральная улица города. Следующая остановка – Краеведческий музей.
Время – 1,5 часа.
Краеведческий музей
Краеведческий музей, ул. Большая Садовая, 79
Традиционный провинциальный музей, но именно он даст хорошее представление о городе, в котором вы оказались. Особого внимания стоит уникальная экспозиция древнего золота. Кстати, подобные золотые вещи есть и в фондах нашего музея, но в Волгограде место в экспозиции для них пока не нашлось…
Как добраться?
Любой автобус, который идет по Большой садовой, или пешком от набережной, как указывалось выше.
Цена вопроса – от 20 до 240 рублей за человека в зависимости от наличия экскурсионного обслуживания и возраста посетителя.
Время – 1 час.
Время обеда
В Ростове масса мест, где можно сытно пообедать. Здесь на каждом углу мировые бренды: Macdonald’s, чуть реже встречаются KFC и Burger-King, есть сеть РИС, из местного и недорогого фаст-фуда – блинные Вкуснолюбов. Везде средний ценник будет начинаться от 300 рублей. Мы посоветуем вам заглянуть в уникальное, чисто ростовское место – ресторан «Паулинг».
Ресторан «Паулинг», ул. Большая Садовая, 91
Как добраться?
Выходите из краеведческого музея и идете налево, никуда не сворачивая. Примерно через 300 метров по левую руку увидите его. Можно добраться на любом транспорте, идущем по Большой Садовой.
Ресторан расположился в уникальном историческом месте, раньше в этом доме была фабрика напильников и еще какие-то мануфактуры, интерьер нетривиально напоминает об этом. Кухня – одни восторги. Средний ценник за сытный обед – около 900 рублей за персону, но можно и меньше, порции очень сытные. Ну а где в Волгограде вы попробуете молекулярную кухню? Нереальный контраст вкусной еды, оригинальной подачи и исторической части.
Время – 1,5 часа.
Парк Октябрьской революции
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Теперь два варианта
Музей современного изобразительного искусства на ул. Шаумяна 51 в шаговой доступности от той же Садовой или Парк октябрьской революции. Мы выбрали Парк, там как никак находится огромное колесо обозрения.
Парк Октябрьской революции, ул. Театральная, 1
Как добраться?
Пять минут пешком от ресторана.
В Ростове масса парковых зон, расположенных в самом центре города. Парк революции интересен своими аттракционами для деток и большим, современным колесом обозрения, которое является едва ли не самым высоким в России.
Цена вопроса – от 150 до 250 рублей в зависимости от времени и дня недели, есть кабинки для маломобильных групп населения.
Время – 1,5 часа.
Соборный переулок
Как добраться?
Возвращаетесь обратно, проходите мимо «Паулинг», краеведческого музея и идете по Большой Садовой мимо красивого особняка (ныне здание администрации города) до пересечения с тем самым переулком.
Интересен он тем, что с недавних пор является пешеходной зоной. Здесь можно выпить чашку хорошего кофе и полюбоваться прекрасным собором рождества Богородицы.
Алкотрип
Впереди нескучный вечер, ведь в Ростове-на-Дону есть где смачно провести ночь, если вы понимаете, о чем мы…
Итак, вечернее развлечение под градусом лучше начать с правильного сытного ужина.
Кафе-пельменная «Сметана», ул. Большая Садовая, 80.
Как добраться?
Пешком от гостиницы «Эрмитаж» по уже знакомому маршруту или автобусами: 70, 75, 80.
Это излюбленное место многих ростовчан. Отличные домашние пельмени, вареники, супы и борщи по приемлемым ценам и уютный интерьер. Средний ценник – 500 рублей, а главное, рядом легендарная «Барная миля».
Кстати, если вы не любите шумные бары и пабы, можете отправится поужинать на левый берег Дона (Левбердон – так называют его ростовчане) – сосредоточение ресторанных двориков. Но за ужин там придется выложить сумму куда больше и заранее подумать о том, как поздним вечером будете возвращаться в отель. Мы же советуем вам окунуться в атмосферу местных баров.
«Барная миля», Газетный переулок
Стоит вам выйти из пельменной «Сметана» и перейти улицу, как вы оказываетесь на территории хмельного веселья и безудержной пятничной радости. Газетный переулок – культовое место. Здесь на расстоянии нескольких сот метров расположены десятки баров, клубов и закусочных. Перечислять все их нет смысла, скажем одно: выпить местного, хорошего вина можно в Wine Time, там же вы сможете попробовать местные натуральные сыры и даже взять с собой, а за алкоголем покрепче, весельем и оригинальными настойками обычно ходят в «Голодранец», «Бок-о-бок», «Корову». Также советуем заглянуть вам в бар «Свои» на шот «кукарача», его приготовление и подача выглядят как отдельное представление.
Трезвыми из этого путешествия вы точно не вернетесь, но не задерживайтесь до утра, ведь завтра вас ждет насыщенная программа, хотя если хотите – задерживайтесь, ведь все уже взрослые люди)
День второй - Таганрог
Едем в Таганрог. Вы не простите себе, если, будучи в Ростове, не заглянете в этот удивительный городок.
Таганрог – это родина писателя Антона Чехова и актрисы Фаины Раневской, в разное время здесь останавливались царь Александр I, поэт Александр Пушкин и другие знаменитости. Город стоит на берегу Азовского моря и долгое время считался портовым. Здесь велась бойкая торговля и рыбный промысел. Город буквально пропитан историей: здесь много построек, датируемых 19-20 веками. Попадая в него, вы как будто попадаете в Россию 19 века.
Как добраться?
1. Электричка
В будние дни ходит примерно каждые два часа, отправляется от ж/д вокзала Ростов-Главный.
Там же можно купить билеты.
Цена вопроса – 130 рублей примерно.
Время в пути: 1,5–2 часа.
2. Автобус
Отправляется каждые 15 минут с автовокзала Ростова.
Цена вопроса – 150 рублей примерно.
Время в пути – 2 часа.
3. Машина
Да расслабьтесь, поезжайте на электричке! Так проще и быстрее. По городу можно прогуляться и пешком.
Пушкинская набережная
Предлагаем начать спускаться к набережной по улице Фрунзе, вскоре после вокзала будет здание музея градостроительства и быта (ул. Фрунзе, 80) в особняке Е.И. Шаронова (1912, архитектор Фёдор Шехтель). На этой же улице в доме № 10 выросла актриса Фаина Раневская (1896—1984).
Улица Фрунзе заканчивается Октябрьской площадью, там нужно свернуть налево. По Украинскому переулку проходите Петровскую и выходите на Греческую улицу. Направо — два квартала до дома, где в 1825 году умер Александр I. А теперь внимательно посмотрите на краснокирпичный дом Чайковского с мансардой и зубчатой башнкой. В 1883 году его арендовал брат композитора – Ипполит Чайковский, сюда приезжал и сам Петр Ильич.
Пройдите вперед и увидите лестницу. Смело спускайтесь на набережную и загляните на обед в ресторане «Альбатрос». Со второго этажа здания открывается прекрасный вид на море, а в меню всегда есть свежая рыба, средний чек – 800 рублей.
Прогулявшись по набережной, подняться обратно вы сможете по Морской лестнице.
Время прогулки и обеда – 3 часа.
Музей «Домик Чехова»
Музей «Домик Чехова», ул. Чехова, 69
Как добраться?
Маршрутки №36, 60, 73, а также №6
Цена вопроса – 60 рублей.
В этом доме родился великий писатель – третий ребенок в семье Чеховых. Скромная одноэтажная постройка, не лишенная обаяния. Внутри вы увидите личные вещи семьи Чеховых, познакомитесь с историей рождения и первых лет жизни писателя.
Время – 40 минут.
Музей «Лавка Чехова», ул. Александровская, 100
Маршрутное такси № 1, 2, 15, 17, 19, 29, 30, 31, 34, 36, 56, 60, 73, 77
Цена вопроса – от 20 до 240 рублей за человека в зависимости от наличия экскурсионного обслуживания и возраста посетителя.
Музей расположился в доме постройки 40-х годов XIX века. С 1869 по 1874 гг. этот дом арендовала семья Чеховых. Переезд сюда был связан с торговой деятельностью отца Чехова – Павла.
Время – 1 час.
село Чалтырь
Заглянуть на ужин можно в кафе «Фрекен-Бок» – излюбленное место всех жителей города, но если вы приехали на своей машине, смело отправляйтесь на ужин в село Чалтырь – уникальное армянское поселение недалеко от Ростова.
История этого села началась в 18 веке, когда Екатерина II разрешила переселенцам из Крыма занимать земли в Приазовье. Вот тогда-то и появились на этой земле армяне. Впрочем, об истории жизни этого народа на ростовской земле вы сможете узнать в местном музее, а вот среди ростовчан село славится настоящим шашлыком, пирожками из лебеды и другими национальными блюдами по доступным ценам.
Время – 1-3 часа.
День третий
Дон и казачество неразделимы, поэтому в заключительный день вашего знакомства с Ростовской областью отправляйтесь в путешествие по левому берегу Дона, это не трудно.
ст. Старочеркасская
Аксайский район, ст. Старочеркасская
Как добраться?
От Ростова до станции Старочеркасская автобусом №151
Время – 1 час
Старочеркасская – столица казачества. Первое упоминание об этом городке относится еще к эпохе царя Ивана Грозного. С 17 века поселившиеся здесь казаки стали играть важную роль в обороне южных рубежей России. Здесь же вспыхнуло восстание под предводительством Степана Разина. Вообще этот край до сих пор хранит быт казачьего поселения, сохранилось немало построек того периода. Посетив местный музей, можно поближе познакомиться с историей этого края.
Историко-архитектурный музей заповедник
«Старый город»
«Старый город», пер. Паромный, 6
Недалеко от музейного комплекса расположился отличный ресторан, где можно подкрепиться настоящими казачьими разносолами. Щи, блины, курник, сало, настоящий самогон и многое другое.
Средний чек – от 400 рублей.
Время – 1 час.
Гольф&Кантри клуб «Дон»
Центральный рынок
И перед отъездом не забудьте заглянуть на центральный рынок.
Центральный рынок Буденновский проспект 12/56
Как добраться?
Маршрутки №4, 6, 8
Здесь просто невероятный выбор свежего мяса, фруктов, овощей, специй и конечно же рыбы, но главное это южный колорит! Торгуйтесь, общайтесь, обсудите последние городские новости, поспорьте с кем нибудь, почувствуйте что значит настоящий базар!
Надеемся, вы воспользуетесь нашими советами. Мы уверенны, вы влюбитесь в этот край: его индустриальный размах и скромное обаяние купеческих домиков, богатую историю и культуру разных народов, живущих на ростовской земле в мире и согласии, разнообразную кухню и традиционное южное гостеприимство. Вы заново откроете для себя Юг России!
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