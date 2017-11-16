Уже 16 ноября 2017 года стартует второй этап продажи билетов на главное событие 2018 года – Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Время начала очередного этапа продаж – 12:00 по московскому времени на FIFA.com/bilet.

По данным официального сайта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, по итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщиками было приобретено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В течение данного периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии нотариуса. Кроме того, FIFA также выявила ряд заявок на билеты, которые не могли быть допущены для участия в жеребьевке. Например, заявки на билеты на матчи команд, которые не квалифицировались на ЧМ-2018, а также заявки, поданные с нарушением общих правил (не более 4-х билетов на один матч, не более 7 матчей).

Большая часть заявок была подана российскими болельщиками, и по итогам случайной жеребьевки 57 процентов билетов было распределено болельщикам из России. Билеты, распределенные иностранным болельщикам, составляют 43 процента от общего числа распределенных билетов. В первую десятку в данном отношении вошли болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.

Во время следующего периода продаж, который начнется 16 ноября в 12:00 по московскому времени и завершится 28 ноября, болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на FIFA.com/bilet. При этом заявки будут обрабатываться моментально, и билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты.

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения). Билеты можно приобрести при помощи банковской карты Visa – официального партнера FIFA в категории платежных услуг или другими способами оплаты. Дополнительная информация о доступных способах оплаты доступны по ссылке.

Билеты 4-й категории, которая зарезервирована исключительно для резидентов РФ, не будут доступны для приобретения в рамках следующего этапа продаж в порядке живой очереди. Это связано с тем, что все билеты 4 категории из квоты, доступной для продажи на данный момент, были распределены болельщикам в рамках предыдущего периода.

Билеты для особой категории лиц. FIFA выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом. Более подробная информация доступна по ссылке.

Паспорт болельщика. По инициативе российских властей, для посещения всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Рекомендуем подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьевки.

Для прохода на стадионы, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, болельщикам необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика. Кроме того, Паспорт болельщика позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Подробную информацию о Паспорте болельщика вы можете найти на сайте www.fan-id.ru.

FIFA не несет ответственность за подачу заявок, выдачу и/или использование Паспортов болельщиков.