Самовольное присоединение к коммуникациям водоснабжения и водоотведения – настоящая проблема городского масштаба. Это нарушение закона порою приводит к печальным последствиям для лиц, его организовавших и скрывающих. В прошлом году служба контроля за нелегальными подключениями выявила 224 нарушения.

Тяжесть вероятных последствий нарушители не способны предвидеть. Сознательное воровство воды и бесплатное использование систем водоотведения вредит не только добросовестным абонентам, но и самим нелегальным потребителям. Самовольное подключение означает получение доступа к сетям без разрешительной документации, а как следствие – нарушение технических условий подключения.

К печальным последствиям привело самовольное присоединение к сетям канализации жильцов дома №38 по ул. Джаныбековская в Дзержинском районе Волгограда. Нелегальная врезка рано или поздно была бы обнаружена контролерами коммунального оператора. Однако устранению самовольного присоединения предшествовал засор коммуникаций, сделав достоянием общественности и контролирующих структур сам факт нарушения. Результатом стал разлив канализационных масс в подвале, переоборудованном под жилое помещение. Противоправные действия жителей не позволили техническим специалистам оперативно отреагировать на произошедшее и устранить последствия: по документам в этом месте никаких врезок нет. Отдельно стоит напомнить, что ситуация с засором вполне штатная и неконтролируемой аварией не грозит. На сетях легальных абонентов ежегодно проводится чистка канализации по заранее разработанному графику.

В недопущении тяжких последствий незаконной врезки в централизованную систему коммуникаций прямо заинтересованы сами потребители. Условия легального подключения к системам водоснабжения и водоотведения весьма доступно изложены на сайте «Концессий водоснабжения». Материальные затраты одного собственника на оплату услуг коммунального оператора по подключению составят 4900 рублей. Это не сравнимо с расходами на устранение последствий. Настойчивое нежелание честно соблюдать предельно простые и финансово приемлемые требования присоединения к сетям заканчивается суровыми денежными штрафами в размере более 100 тысяч рублей за каждый месяц нелегального пользования и принудительным отключением.

Другой плачевный случай затопления канализационными стоками произошел в одной из квартир дома по адресу ул. Джаныбековская, 35. Халатное отсутствие обратного клапана в системе коммуникаций привело к тотальному затоплению жилых помещений. В данной ситуации ответственность за последствия лежит на управляющей компании.

Во избежание подобных проблем абонент должен пользоваться исключительно легальными услугами по подключению и обслуживанию водопроводных коммуникаций. Подробная информация об условиях подключения физических и юридических лиц расположена на сайте ООО «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru/.