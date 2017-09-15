Согласно прогнозам синоптиков, эти выходные будут солнечными и жаркими, а значит, нужно использовать ещё один шанс, чтобы прогреться на солнышке и встретить пасмурную осеннюю погоду, насытившись витамином D.

Ну и, конечно же, чтобы гулять было не скучно, мы рекомендуем отправиться по самым ТОПовым и интересным событиям.

Итак, встречаем ТОП-5 мероприятий этого уик-енда от календаря “Живого Волгограда”.

№ 5

Несмотря на то, что громкие мероприятия в честь Дня города отгремели на прошлой неделе, эти выходные еще продолжают баловать нас своей активностью. Хип-хоп фестиваль, большой волгоградский велопарад, рыцарский турнир, фестиваль красок, велопробег в поддержку людей с нарушением слуха – остались за кадром нашего хит-парада, а вот открывает пятерку лидеров Футбольный матч “Ротор 2” и «Энергомаш». Состоится он 16 сентября (начало в 15.00) на стадионе “Зенит”. Игра будет проходить в рамках девятого тура первенства России среди команд ПФЛ (группа «Центр»). Приходи поддержать нашу команду!

№ 4

А вот под № 4 Военно-историческая реконструкция «Высадка моряков-североморцев в районе Сталинградского элеватора”. Реконструкцию покажут у дикого пляжа у причальной стенки Волгоградского элеватора (Ворошиловский район, остановка ТЮЗ) 17 сентября в 14.00. Посвящена она подвигу моряков-североморцев и бойцов РККА в боях на подступах к Сталинградскому элеватору. Кстати, также на мероприятии с 11:00 будут работать военно-исторические и развлекательные интерактивные площадки. Так что если вы придете раньше назначенного времени, скучать не придётся!

№ 3

Вот так быстро мы подошли к нашему бронзовому призеру. Им оказался Всероссийский забег «Кросс нации». Событие действительно масштабное, ведь по предварительным данным, к нему присоединятся 13 тысяч жителей региона в 34 муниципальных образованиях.

Поэтому всем, кто хочет растрясти наеденные за время отпуска жиры или же продемонстрировать свою физическую подготовку, вэлком: Волгоград, Верхняя терраса Центральной Набережной, 16 сентября, 10-00 (по поводу регистрации необходимо уточнить у организаторов).

№ 2

Вот мы и подошли к заветному второму месту. Итааааак, серебро нашего ТОП-5 занимает Парад студенчества. Сразу в одном месте соберутся более шести тысяч первокурсников учебных заведений Волгоградской области (а ведь даже на посвящение в студенты в десятки раз меньше ходит). Так что своей массовостью и красотой это мероприятие непременно покорит каждого. Молодежное шествие пройдет 16 сентября от Волгоградского Нового экспериментального театра до нижней террасы Центральной набережной, где развернутся основные торжества. Начало в 13:00, не опаздывай.

№ 1

Ну что же, готовы узнать какое мероприятие, по нашему мнению, будет самым ярким и интересным? Раз готовы, получайте :)

1 место – фестиваль “PIPL FEST”. В формате open-air фестиваль пройдет одновременно на двух концертных площадках. На главной выступят московские и волгоградские инструментальные компании, на второй площадке весь день будет звучать электронная музыка. Также здесь откроется выставка современных картин и скульптур, а самых активных зрителей будут ждать в экшн-зонах на танцевальные мастер-классы. Романтичным же окончанием яркого праздника станет просмотр любимых фильмов в летнем кинотеатре.

Творческая встреча волгоградской молодежи пройдет 16 сентября с 12:00 до 22:00 на территории волгоградского аэропорта. Не пропусти самое яркое мероприятие этих выходных!

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все вкусные мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь, ведь он как саквояж :) Всегда полон нужных вещей (в нашем случае – событий).

“Живой Волгоград”. С нами не соскучишься :)

Любим и целуем! До новых встреч!