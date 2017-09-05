В Волгограде состоится вторая военно-историческая реконструкция в рамках проекта «Героический Сталинград». Проект включает в себя три военно-исторических реконструкции, рассказывающие о героических страницах обороны нашего города. Первая реконструкция «Подвиг бойцов Народного ополчения в боях за Сталинградский тракторный завод» проходила в пойме реки Мокрая Мечетка. Вторая будет проходить в Ворошиловском районе на диком пляже у причальной стенки Волгоградского элеватора (остановка ТЮЗ).

Реконструкция будет посвящена подвигу моряков-североморцев и бойцов РККА в боях на подступах к Сталинградскому элеватору. В мероприятии примут участие гости из разных городов России, будет задействована военная техника времен Великой Отечественной войны. Перед реконструкцией с 11:00 будут работать военно-исторические и развлекательные интерактивные площадки. Посетители мероприятия смогут пообщаться с членами военно-исторических клубов, увидеть своими глазами советскую и немецкую военную форму, стрелковое вооружение, военную технику, посмотреть на показательные выступления бойцов спецназа Войсковой части 22220. Начало реконструкции в 14.00.

Мероприятие проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Волгограда, Войсковой части 22220, Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Военно исторического клуба «Пехотинец», Российского военно- исторического общества, Музея-заповедника «Сталинградская битва», Волгоградского отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд Мира», Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области, Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Справка: 18 сентября 1942 года 92-я отдельная стрелковая бригада, сформированная из моряков-североморцев, успешно переправилась через Волгу и в жесточайших боях очистила от немецких войск прибрежную зону от реки Царицы до Консервного завода.