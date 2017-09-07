Волгоградцев приглашают на рыцарский турнир, который пройдет в ТРЦ «Акварель». Мероприятие будет проходить в центральном атриуме торгового центра. В рамках программы зрители смогут увидеть реконструкцию средневековых боев, а также посетить тематические фотозоны и прикупить безделушку на ярмарке товаров ручной работы.

Мероприятие будет проходить 16 сентября. Зрители станут свидетелями зрелищного культурно-спортивного мероприятия, которое соберет лучших представителей клубов исторической реконструкции и средневекового боя. Состязания будут проходить в двух форматах: «Командные бои» (современный мечевой бой) и турнир НМВ Бои 3х3 (вторая лига).

Дети до 18 лет продемонстрируют дисциплины «Командного многоборья»: «Штурм крепости», «Битва на ладьях», «Захват флага». Также тут пройдут зрелищные битвы от спортсменов ФСМБР и НМВ, чемпионов России и Европы, участников сборной России на «Битва Наций 2017», волгоградские команды принимают соперников из 6 регионов России. На мероприятии будет проходить выставка-продажа интересных тематичных товаров, изделий ручной работы, близких по духу эпохе Средневековья.