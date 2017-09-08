В День города по Волгограду вновь будет курсировать «Синий троллейбус», который открывает свой юбилейный пятый сезон. Специально оборудованный для проведения концертов троллейбус прокатит всех желающих по маршруту «Пл. Возрождения — Детский центр – пл. Возрождения». В честь юбилея проекта впервые «музыкальный» электротранспорт совершит в День города не два, а три рейса. И в свой первый рейс «Синий троллейбус» отправится с новой программой, ориентированной на детскую аудиторию.

​Для первых гостей музыкального троллейбуса — школьников ­- споют их ровесники — победители детского конкурса авторской песни «Грани творчества». Кроме того, ребятам в рамках экскурсии расскажут об известных исполнителях бардовской песни. Во время двух других рейсов — в 11:00 и 12:00 – для взрослых споет квартет «Три один» и известный исполнитель авторской песни Геннадий Евсеев. В этом году к подбору репертуара подошли особенно тщательно. В юбилейный сезон будут исполнены наиболее популярные и полюбившиеся волгоградцам произведения за все пять лет существования проекта.

Как пояснила одна из организаторов проекта «Синий троллейбус» Наталья Андреева: «Этот проект – в буквальном смысле концерт на колесах, и в то же время – экскурсия. Мы едем по нашему городу, рассказываем о нем, исполняем песни. Песни, в основном, конечно, звучат авторские. Как правило, троллейбус совершает два рейса в праздничный день, но для юбилейного сезона мы сделали исключение».

Еще одно новшество юбилейного сезона состоит в том, что праздничная программа Дня города составлена таким образом, чтобы пассажиры «Синего троллейбуса» успели принять участие и в других мероприятиях, которые будут параллельно проходить на протяжении всего маршрута. Например, посмотреть выставку библиотек «История Волгоградского спорта» на Аллее героев или посетить Литературную гостиную «Парнас» в Волгоградском молодежном театре.

Муниципальный музыкальный проект «Синий троллейбус — Песенная страна» был открыт 8 сентября 2012 года в качестве подарка жителям города по инициативе депутата городской Думы Сергея Коновалова при поддержке администрации Волгоград. Проект является аналогом московского «Синего троллейбуса» и вторым в стране по своей уникальности. Электротранспорт специально оборудован так, что бардовские песни в живом исполнении артистов слышат и прохожие на улицах.