Волгоградский ботанический сад приглашает гостей и жителей города на осенние экскурсии, которые ежегодно стартуют в сентябре.

Сотрудники ботсада приглашают волгоградцев после изнуряющей жары окунуться в теплый тропический рай оранжереи в Волжском. За летние месяцы растения здесь значительно подросли, появились новые ландшафтные композиции лириопе, кислицы, бромелиевых, папоротников, фикусов. Теплицу украшает коллекция гибискусов с махровыми и не махровыми цветами розовой, оранжевой, красной, белой окраски.

Изюминкой этого экскурсионного сезона станет водоем с водопадом и водными растениями — водным гиацинтом и писцией. Сегодня завершаются работы по его отделке, уже состоялся первый пробный пуск воды. В будущем планируется запустить сюда и рыбок. Сегодня в теплице закрытого грунта в Волжском созревают плоды лимонов. Постоянные посетители ботсада вновь встретят здесь древнее реликтовое растение араукарию разнолистную, казуарину хвощелистную. А в ноябре крупными кремовыми цветами, источающими запах миндаля, здесь зацветет знаменитая мушмула японская семейства розоцветных.

Отметим, что, кроме эстетического удовольствия, экскурсанты могут почерпнуть что-то новое и в уходе за растениями – ботаники готовы с любым поделиться своими секретами. Записаться на экскурсию и узнать её стоимость можно по ссылке: Волгоградский Региональный Ботанический Сад