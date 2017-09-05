В Волгограде состоится большой велопарад, который призван привлечь внимание городских властей к вопросам развития велотранспортной инфраструктуры и безопасности на дорогах.

Принять участие в велопараде может любой желающий. Если у вас нет своего велосипеда, вы можете взять его напрокат. Велопарад состоится 17 сентября с 12:00 до 13:00, старт от Царицынской оперы, оттуда участники проедут по проспекту Ленина до площади Советской.

На время движения парада автомобильное движение будет приостановленно.