В Волгоградском музыкальном театре состоится благотворительный спектакль «Мечты, меняющие мир» для детей сирот и детей с ограниченными возможностями, организатором которого является “ЕвроХим-ВолгаКалий” при содействии общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд”.

Во время представления зрители смогут познакомиться с историями из жизни знаменитых ученых и изобретателей. Все они были тоже когда-то детьми, также росли, играли, мечтали и познавали мир. И самые смелые свои мечты они смогли воплотить в жизнь, уже став взрослыми.

На сцене перед зрителями развернется настоящее шоу фокусников, которые приоткроют завесу тайны и раскроют некоторые секреты великих фокусников. Зрители станут свидетелями шоу неоновых мыльных пузырей и лазерного шоу. Также тут пройдут научные эксперименты и шоу безопасных взрывов. А ещё перед началом шоу можно будет сфотографироваться с Трансформерами и получить на память об этом дне фотографию и небольшой сувенир от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Все вырученные средства с продажи билетов будут переданы “Российскому детскому фонду”

на приобретение инсулиновых помп для нуждающихся детей. А ещё во время спектакля председатель фонда Раиса Скрынникова передаст нуждающемуся в помощи ребенку сертификат на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования.

Благотворительные спектакли будут проходить в Волгоградском музыкальном театре 10 октября 2017 года в 13:00, 16:00 и 18:00 часов. Приходите на спектакль всей семьей, вы получите не только массу впечатлений и отлично проведете время, но ещё и сделаете доброе дело.

Телефон для справок: 8-961-065-29-46