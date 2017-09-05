В Instagram на странице студии декора и флористики «Трава-Мурава» появились истории, в которых можно увидеть фото озера Баскунчак, раскрашенного в фиолетовый цвет. Сделали это ради свадебной фотосессии. Как пояснили «Живому Волгограду» в агентстве «Трава-Мурава», для раскраски озера использовался пищевой краситель, и якобы он сам смоется дождем.

Напомним, что Баскунчак — солёное озеро в Ахтубинском районе Астраханской области. Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников. К тому же, озеро Баскунчак входит в состав уникального природного комплекса, включающего гору Большое Богдо. В 1997 Богдинско-Баскунчакский природный комплекс был объявлен заповедником (Богдинско-Баскунчакский заповедник), где на площади 53,7 тыс. га установлен специальный природоохранный режим.

На побережье озера имеются залежи лечебных глин. В июне-августе на озеро приезжают туристы, которые купаются в рапе и принимают грязевые ванны.