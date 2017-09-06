В связи с выполнением работ по модернизации волгоградских водопроводных сетей в Советском районе временно отключили подачу воды. Это связано с заменой водовода по ул. Кошута, который не обновлялся в течении нескольких десятков лет. Из-за многочисленных аварий замена трубопровода на этом участке была внесена в инвестиционную программу «Концессий водоснабжения» на 2015-2017 гг. Новый участок водопроводной трубы протяженностью 140 м и диаметром 100 мм обеспечит жителей бесперебойной подачей питьевой воды.

Обновление участка водопроводной сетям будет произведено 06 сентября и потребует кратковременного ограничения водоснабжения потребителей по следующим адресам Советского района:

с 06:00 6 сентября 2017 г. до 09:00 7 сентября 2017 г.

Частный сектор:

— ул. Зевина, д. №90;

— ул. Павленко;

— ул. Фучика;

— ул. Дворжака;

— ул. Я.Райниса;

— ул. Кошута;

— ул. Мочалова;

— ул. Хрюкина;

— ул. Пассара;

— ул. Дарвина;

— ул. Савицкого;

— ул. Дубинина;

— ул. Пчелина;

— ул. Ващенко;

— ул. Сарафанова;

— ул. Полухина.

В период отключения потребителей от системы водоснабжения подрядной организацией будет организован подвоз воды.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.