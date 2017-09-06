В связи с выполнением работ по модернизации волгоградских водопроводных сетей в Советском районе временно отключили подачу воды. Это связано с заменой водовода по ул. Кошута, который не обновлялся в течении нескольких десятков лет. Из-за многочисленных аварий замена трубопровода на этом участке была внесена в инвестиционную программу «Концессий водоснабжения» на 2015-2017 гг. Новый участок водопроводной трубы протяженностью 140 м и диаметром 100 мм обеспечит жителей бесперебойной подачей питьевой воды.
Обновление участка водопроводной сетям будет произведено 06 сентября и потребует кратковременного ограничения водоснабжения потребителей по следующим адресам Советского района:
с 06:00 6 сентября 2017 г. до 09:00 7 сентября 2017 г.
Частный сектор:
— ул. Зевина, д. №90;
— ул. Павленко;
— ул. Фучика;
— ул. Дворжака;
— ул. Я.Райниса;
— ул. Кошута;
— ул. Мочалова;
— ул. Хрюкина;
— ул. Пассара;
— ул. Дарвина;
— ул. Савицкого;
— ул. Дубинина;
— ул. Пчелина;
— ул. Ващенко;
— ул. Сарафанова;
— ул. Полухина.
В период отключения потребителей от системы водоснабжения подрядной организацией будет организован подвоз воды.
Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.
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