Во дворах Кировского района подрядные организации приступили к обновлению внутриквартальных проездов. Так, во дворе по ул. Воронкова, 29а восстановление дороги практически завершено, работы планируется завершить до конца текущей недели. Продолжается комплексное благоустройство дворовой территории по улице Кирова, 134а. На данный момент рабочие выполняют установку бордюров, после чего приступят к асфальтированию и устройству разъездных карманов. Всего на территории Кировского района обновление получат четыре двора в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды».

​Обновление дворовой территории по ул. Воронкова, 29а практически завершено: на детской площадке установлен новый игровой городок, и до конца текущей недели подрядчик обещает завершить дорожные работы, после чего во дворе начнутся работы по организации освещения. По окончании строительно-монтажных работ на придомовой территории будет проведена генеральная уборка, сотрудники управляющей компании уже начали наводить порядок в палисадниках около подъездов.

Во дворе по ул. Кирова, 134а дорожные работы в самом разгаре: рабочие завершают установку бордюров, а затем приступят к устройству асфальтобетонного покрытия. Помимо обновления внутриквартальных проездов, проект предусматривает устройство трех разъездных карманов.

Как пояснил Илья Ерофицкий – прораб подрядной организации: “Установлено порядка 200 погонных метров бортового камня и 300 погонных метров садового бордюра. В ближайшее время мы начнем работы по укладке асфальтобетона, нам предстоит обновить порядка 2000 квадратных метров дорожного покрытия”.

Восстановительные работы проводятся в рамках реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году комплексное обновление получат четыре дворовые территории Кировского района.

Комплексное благоустройство ведется в 43 дворах областного центра, а также на двух общественных территориях. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. Напомним, в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды», созданного по инициативе Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», ряду регионов страны были выделены дополнительные средства на обновление дворов и общественных зон. Волгоград на эти цели получил порядка 440 миллионов рублей, помимо этого были добавлены 10 миллионов из бюджета города. Федеральная программа стала развитием волгоградского проекта «Наш двор – наш дом», в рамках которого в прошлом году в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 установлены детские игровые площадки.