8 сентября в Волгограде впервые выступит группа Tesla Boy. Концерт станет частью музыкального проекта «Дом MTV», который организуют телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал MTV.

Вход на концерт – свободный, по пригласительным билетам, которые можно будет выиграть в сообществах Tesla Boy, «Дом.ru» и популярных пабликах города в «ВКонтакте», на радио «MAXIMUM» 99.2 FM. Количество билетов ограничено.

Tesla Boy – пионеры и основоположники российской электропоп-сцены. Группа стала одним из самых успешных музыкальных проектов новой волны, география которой распространилась далеко за границы России. Концерты Tesla Boy проходят в Европе, США, Мексике и странах Южной Америки, неизменно собирая аншлаги. На волгоградском концерте в ночном клубе Push группа исполнит свои главные хиты и композиции с последних альбомов.

Проект «Дом MTV» объединит актуальных российских исполнителей и предоставит возможность их поклонникам не только побывать на концертах в разных городах, но и обратиться к звездам в социальных сетях, получить от них ответ на свой вопрос, выиграть фирменный приз с символикой любимой группы или автографом музыкантов.

В преддверии концерта в сообществе «Дом.ru» в «ВКонтакте» пройдет конкурс, участники которого смогут задать свои вопросы Tesla Boy. Участники группы выберут и ответят на 5 лучших вопросов, авторы которых получат альбомы с автографами.