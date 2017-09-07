В центре Волгограда монтируют пятидесятиметровый флагшток, который устанавливается в рамках реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» (национальная комплексная программа «Держава XXI век»), посвященного подготовке к 75-летию Великой Победы. Это первый в России флагшток, который имеет высоту 50 метров. Он будет располагаться недалеко от Бронекатера БК-13 на Центральной набережной.

Флагшток пока лишь монтируют, но в скором времени состоится торжественное открытие. По информации Международного экологического движения «Живая планета», торжественное открытие флагштока с поднятием двух флагов — флага Российской Федерации и копии Знамени Победы — состоится 9 сентября.

Участниками мероприятия станут представители Правительства Российской Федерации, Главы Волгоградской области и Города-Героя Волгограда, руководители и члены авторского коллектива Проекта, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и молодежь, жители и гости города Волгограда. Помимо открытия самого флагштока, здесь состоится открытие вмонтированной в основание Флагштока Памятной таблички с именами авторского коллектива Проекта.

Подготовка мероприятий проводится Международным экологическим движением «Живая Планета» совместно с Администрацией города Волгограда и Фондом «Социально-экономическое развитие Волгограда» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Минобороны России, МЧС России, Минкультуры России и др.

Справка: Флагшток (нидерл. vlag, флаг + stok, палка) — металлическая, деревянная или пластиковая вертикальная стойка (шток, стержень, древко), на которой поднимается флаг. Иногда флагшток снабжён механизмом для более удобного поднятия флага. В этом случае флаг крепится к верёвке и при помощи простейшего блока поднимается на верхнюю точку флагштока, при этом сам поднимающий избавлен от необходимости подниматься наверх.