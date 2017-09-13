Уже на этой неделе в “Комсомольском саду” Волгограда будет проведена акция “Стоп, наркотик!”, организатором которой выступает Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России”.

Акция будет проходить 14 сентября в 16:00 на территории парка “Комсомольский сад”. Акция направлена на выявление на улицах города рекламы по продаже наркотиков и преображение ее в рисунки граффити. Мероприятие будет проходить в форме митинга с участием талантливых исполнителей.