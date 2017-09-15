Льготный проездной билет на месяц, в который входит 45 поездок на наземном трамвае за 450 рублей, предлагают использовать и для проезда в троллейбусе. Соответствующее предложение администрация Волгограда внесла в Волгоградскую городскую Думу. Депутаты рассмотрят его на одном из ближайших заседаний.

Напомним, что с 1 августа текущего года для отдельных категорий граждан, определяемых статьей 48 Социального кодекса Волгоградской области, в том числе пенсионеров, стоимость проезда на наземном трамвае уменьшилась вдвое – до 10 рублей. Установленный льготный тарифный план «Трамвай» предоставляет им право на 45 поездок на наземном трамвае за 450 рублей в течение месяца с использованием общегражданской транспортной карты «Волна». К настоящему моменту этим тарифным планом воспользовались более 1,5 тысяч волгоградцев.

В августе по телефонам горлинии 23-31-60 и 96-51-51 поступило несколько десятков обращений с положительными отзывами о новом тарифном плане и предложениями о расширении его возможностей для применения в троллейбусе. Мнения волгоградцев были аккумулированы, на их основе сформированы предлагаемые изменения в установленный ранее Волгоградской городской Думой тарифный план. Согласно документу, пакет из 45 поездок стоимостью 450 рублей пассажиры, относящиеся к льготным категориям граждан, смогут использовать как в наземном трамвае, так и в троллейбусе, или же только в одном из этих видов транспорта. Соответственно, изменяется и название тарифного плана на «Трамвай-троллейбус».

В настоящее время записать на общегражданскую транспортную карту «Волна» пакет из 45 поездок на наземном трамвае можно в кассах МУП «Метроэлектротранс» с 20-го числа текущего месяца по 5-е число будущего месяца. Транспортная карта с льготным тарифным планом «Трамвай» действительна для проезда только при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки установленного образца.