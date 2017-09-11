В Волгограде прошел первый в истории всероссийский чемпионат по мотокросс-фристайлу. Состязания длились два дня: первый собрал 14 лучших спортсменов страны, во второй финальный день прошли только шестеро. Победу одержал райдер из Москвы Алексей Колесников.

Горячее шоу пришлось на время празднования дня города. Чемпионат стал незабываемым подарков для всех волгоградцев. На площади собралось немало людей разных возрастов, и все — от самых маленьких до пожилых зрителей — были ошеломлены выступлениями.

По итогам первого чемпионата по мотокросс-фристайлу все три почетных места заняли спортсмены из Москвы и Московской области. Третье место занял Николай Иванков, второе — Михаил Ярыгин, а победа досталась Алексею Колесникову, набравшему максимальное количество баллов в финале — 101.

Интрига держалась до самых последних минут чемпионата — все гадали, сможет ли Алексей Колесников обойти Михаила Ярыгина, который стал победителем в VIP-заезде. И смог! «Я выступал на многих соревнованиях, но этот день я запомню надолго. Когда я увидел свои баллы, у меня просто побежали мурашки по коже!» — прокомментировал свою победу Колесников.

Хотелось бы отметить, что среди 14 лучших спортсменов страны выступил и наш земляк — Юрий Лукаш. Хотя в финал райдер не прошел, он своим выступлением доволен: «К чемпионату я тренировался всего три недели, поэтому единственная задача у меня была — выступить и не убиться. Я с ней справился.»