В сентябре на территории волгоградского аэропорта состоится второй фестиваль «PIPL FEST», куда съедутся более восьмидесяти представителей творческих профессий. На фестиваль съедутся художники, фотографы, скульпторы, танцоры, музыканты из Волгоград и близлежащих городов.

Мероприятие призвано объединить людей вокруг творчества и путешествий. В формате open-air гости увидят выставки современных художников, послушают приглашенных столичных лекторов, а также посетят бесплатные мастер-классы от топовых представителей творческих ремесел.

Музыкальную атмосферу на главной сцене мероприятия задаст хедлайнер «DEDOOX» из Санкт-Петербурга. «Электронную» сцену помимо волгоградских участников будут представлять диджеи из Вологды и Москвы.

Первый «PIPL FEST» состоялся в июне этого года в ТРЦ «Акварель» и привлек более тысячи любителей авторской музыки и искусства. «PIPL FEST» в аэропорту обещает быть еще более масштабным, откроет новые зоны и создаст притягательную атмосферу созидания для всех желающих.

Мероприятие проводится Event-агентством «ПУШКА» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Информация о фестивале размещена на официальной странице «PIPL FEST» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/piplfest1609.