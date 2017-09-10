В Волгограде прошел первый тур всероссийского чемпионата по мотокросс-фристайлу. В нем приняли участие 14 спортсменов из разных городов страны. Хочется отметить, что чемпионат в этом году проходит впервые, и именно Волгоград удостоился чести организовать для него площадку.

Первый всероссийский чемпионат по мотокросс-фристайлу состоит из нескольких этапов. В первый день все 14 спортсменов уже показали свое мастерство. В течение 80 секунд каждый из них продемонстрировал технику владения мотоциклом, качество использования парка и стиль исполнения трюков. Второй этап состоится 10 сентября. Там будет нереально жарко! Из 14 спортсменов в финал прошло всего 6, и каждый из них готов бороться за звание первого чемпиона России по мотокросс-фристайлу, выкладываться на все сто и удивлять не только волгоградскую публику, но и опытных судей.

В жюри в этом году вошли и иностранные судьи, одни из ведущих во всем мире Стив Соммерфильд, постоянный судья мирового чемпионата Night of the Jumps, а также судья международной категории FIM Мартинс Александрович.

Стив Соммерфильд дал комментарий о прошедшем туре чемпионата Живому Волгограду:



— Погодные условия были ужасны, это очень опасно выступать при таком ветре, но все 14 райдеров сделали это, даже новички показали отличный результат. Но мы, судьи, не делали участникам никаких поблажек из-за погоды. Да, это было тяжело, но все выступали в одинаковых условиях. Могу сказать, что в финале участники покажут совсем другой уровень мотокросс-фристайла, потому что туда уже отобраны лучшие.

Во всероссийском чемпионате принял участие спортсмен из Волгограда Юрий Лукаш, но, к сожалению, наш земляк не прошел в полуфинал. После подведения итогов тура Живой Волгоград смог выяснить у Юрия, почему же ему не удалось войти в шестерку.



— Честно говоря, мои ожидания от этого дня полностью оправдались. Я совсем недавно во фристайле, так я вообще из мотокросса, к чемпионату тренировался всего три недели, поэтому единственная задача у меня была — выступить и не убиться. Я с ней справился. — прокомментировал прошедший тур чемпионата Юрий Лукаш.

Лучшим участником в первом туре чемпионата стал Алексей Колесников, который прошел в следующий этап со 108 баллами. Райдер дал комментарий после соревнований:

— Сложности были, безусловно, у меня недавно была травмирована нога, я совершил ошибку в одном из трюков, но такое бывает со всеми. Я старался и показал все свое мастерство. А по поводу погоды сегодня могу сказать смело, что я участвовал в мировых соревнованиях, и при таком ветре большая часть европейских райдеров отказались бы выступать, но все наши, даже новички, вышли и показали класс. И это нереально круто.

Еще один спортсмен, который «отжег» на первым этапе — Николай Иванков. Живой Волгоград поговорил и с ним:



— Программа на завтра у меня запланирована гораздо круче, чем я показал сегодня. Постараюсь сделать все задуманное, посмотрим по ветру. Вообще, это довольно сложный спорт, и любой спортсмен, даже новичок, может попасть в топ, потому что никто из нас не застрахован от пустых прыжков, от каких-то недочетов в выступлении. Я, конечно, как и многие, мечу на первое место. Завтра посмотрим, что будет.

Живому Волгограду остается только посоветовать вам обязательно прийти 10 сентября на полуфинал и финал первого всероссийского чемпионата по мотокросс-фристайлу. Если так круто было на первом этапе, представьте, какая жара нас ждет в финале!