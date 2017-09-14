Ещё один оживленный перекресток Волгограда становится регулируемым. На пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской в Красноармейском районе были установлены светофорный объект и дорожные знаки, а в ближайшие дни их дополнит соответствующая разметка. С 20 сентября на этом перекрестке вводится регулируемое движение. Системная работа по установке новых и модернизации существующих светофоров проводится в Волгограде в рамках повышения качества и безопасности городских магистралей по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Изменение схемы организации движения на пересечении улицы 40 лет ВЛКСМ и улицы Мачтозаводской с помощью светофора позволит оптимизировать ситуацию на загруженном участке. Сейчас здесь уже установлены 8 светофоров с обратным отсчетом времени и дорожные знаки «Пешеходный переход». В ближайшее время на перекрестке будет нанесена соответствующая горизонтальная разметка, и с 20 сентября объект будет включен в работу в постоянном режиме.

Системная работа по установке новых и модернизации существующих светофорных объектов проводится в рамках повышения качества и безопасности городских магистралей. Все предусмотренные мероприятия отвечают задачам приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Проект включает в себя и установку более 170 консолей для монтажа дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью, а также установку пешеходных ограждений общей протяженностью около 16 км.