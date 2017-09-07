В Волгограде продолжаются работы по реконструкции ГДЮЦа, уже сейчас на объекте выполнили работы по устройству брусчатки на площади парадов и перед центральным входом в здание на 90%. Мероприятия по наружному благоустройству ведутся параллельно с внутренней отделкой помещений и монтажом инженерных коммуникаций здания.

Более чем на 85% отреставрирован фасад ДЮЦа, облицованный плитами из природного камня ракушечника. Заменены поврежденные участки, выполнена очистка плит: возрожден их естественный светлый цвет, блеск и орнамент. Тот же материал использован и в отделке подпорных стен центра, расположенных по всему периметру сооружения и отреставрированных уже на 80%.

Продолжается комплекс мероприятий по монтажу современных систем жизнеобеспечения здания: вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации, пожаротушения и других. Ведутся внутренние отделочные работы, в кружковой части установлены подвесные потолки, выполняется устройство полов, оборудуются зрительный зал и сцена ДЮЦа.

Работы идут согласно графику. На стройплощадке задействованы порядка 150 человек, привлечены подрядные организации. В этом году свой вклад в возрождение ДЮЦа внес студенческий отряд, ребята успешно отработали трудовую вахту.

Напомним, здание крупнейшего в регионе детско-юношеского центра было закрыто в 2005 году из-за аварийного состояния. Решение восстановить уникальное строение в июне 2014 года в День защиты детей принял губернатор Андрей Бочаров. Поддержка материнства и детства является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона. После завершения реконструкции разнообразные секции и кружки смогут посещать до пяти тысяч детей, которые сегодня занимаются в других помещениях. Обновленный ДЮЦ станет доступным для людей с ограниченными возможностями.